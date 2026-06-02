Potrącenie w Świerklańcu. Kierowcy nie pomogli leżącej na pasach 17-latce

Wypadek w Świerklańcu. 17-latka potrącona na pasach przy Parkowej

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotni poranek, 23 maja 2026 roku, na ulicy Parkowej w Świerklańcu. Zgodnie z ustaleniami tarnogórskiej policji drogowej, 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych. Niestety, wprost pod nadjeżdżający samochód marki Lancia, którym kierowała 53-letnia kobieta z Rudy Śląskiej. Funkcjonariusze pracujący na miejscu natychmiast podjęli czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego wypadku. Poszkodowana nastolatka wymagała interwencji medycznej.

Policja publikuje wideo z potrącenia. Świadkowie nie reagowali

Cały wypadek w Świerklańcu został zarejestrowany przez kamerę monitoringu, a policja, za zgodą PKM Świerklaniec, zdecydowała się opublikować wstrząsające nagranie. Ma ono służyć jako przestroga dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, pokazując, jak chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze zwracają jednak uwagę na jeszcze jeden bulwersujący aspekt widoczny na filmie. Mimo że poszkodowana 17-latka leżała na jezdni, niektórzy kierowcy minęli miejsce zdarzenia, nie zatrzymując się i nie udzielając jej jakiejkolwiek pomocy.

Nieudzielenie pomocy to przestępstwo. Grożą za to 3 lata więzienia

Policja stanowczo przypomina, że obojętność w takiej sytuacji jest nie tylko moralnie naganna, ale stanowi również przestępstwo. Zgodnie z artykułem 162 Kodeksu karnego, każda osoba, która nie udzieli pomocy człowiekowi w niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia, podlega surowej karze. Prawo przewiduje za to nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Obowiązek ten istnieje zawsze, gdy możemy pomóc bez narażania na niebezpieczeństwo siebie lub innych osób. Zignorowanie wypadku i odjechanie z miejsca zdarzenia jest więc ścigane przez organy ścigania.

Jak zachować się na miejscu wypadku? Instrukcja pierwszej pomocy

W obliczu wypadku drogowego kluczowe jest zachowanie spokoju i podjęcie odpowiednich działań, które mogą uratować komuś życie. Przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo i zabezpieczyć miejsce zdarzenia, na przykład włączając światła awaryjne. Następnie trzeba niezwłocznie wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, i precyzyjnie opisać sytuację oraz lokalizację. Kolejnym krokiem jest ocena stanu poszkodowanego, w tym sprawdzenie, czy jest przytomny i czy oddycha. Jeśli ofiara wypadku nie oddycha, należy natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową i kontynuować ją aż do przyjazdu karetki.

Źródło: Policja.pl