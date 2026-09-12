Górnik Zabrze lepszy od Lecha Poznań. Kto odwrócił losy spotkania?

Zwycięstwo Górnika Zabrze w rozgrywkach

Spotkanie rozgrywane w ramach piłkarskiej Ekstraklasy od początku przyniosło sporo twardej walki na boisku. Pierwsza połowa należała do gości, którzy zdołali udokumentować swoją przewagę bramką w trzydziestej szóstej minucie. Allahyar Sayyadmanesh pokonał bramkarza gospodarzy precyzyjnym strzałem głową. Zabrzanie próbowali szybko odpowiadać, jednak przed przerwą nie potrafili znaleźć skutecznego sposobu na defensywę rywali. Do szatni piłkarze schodzili z jednobramkowym prowadzeniem przyjezdnych, co zwiastowało trudną drugą część meczu.

Po wznowieniu gry obraz rywalizacji zaczął się powoli zmieniać, a kluczowe okazały się decyzje sztabu szkoleniowego gospodarzy. W sześćdziesiątej minucie na murawie pojawił się Erik Prekop, który błyskawicznie ożywił poczynania ofensywne swojego zespołu. Słowacki napastnik doprowadził do wyrównania w siedemdziesiątej szóstej minucie spotkania. Zaledwie cztery minuty później ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, wykorzystując zagranie i uderzając piłkę głową. Drużyna utrzymała korzystny rezultat aż do ostatniego gwizdka arbitra Wojciecha Mycia z Włodawy.

Składy i kartki w meczu Ekstraklasy

Zmagania na trybunach obserwowała imponująca liczba widzów, których zgromadziło się dokładnie 28 007. Obie drużyny zagrały niezwykle agresywnie, czego wymiernym efektem była spora liczba napomnień pokazanych przez sędziego. Żółtymi kartkami w zespole z Zabrza ukarani zostali między innymi Jarosław Kubicki, Michal Sacek, Paulo Bernardo oraz Janis Antiste. W drużynie z Wielkopolski do sędziowskiego notesu trafili natomiast Patrik Walemark i strzelec pierwszego gola Allahyar Sayyadmanesh. Napięcie i sportowe emocje udzielały się zawodnikom przez całe dziewięćdziesiąt minut trwania tego widowiska.

Zespoły wybiegły na murawę w swoich najmocniejszych zestawieniach personalnych. Bramki miejscowych strzegł Philipp Schulze, a w polu wspierali go między innymi Rafał Janicki, Erik Janża oraz Kacper Urbański. W zespole gości od pierwszych minut wystąpili Mateusz Lis, Joel Pereira, Radosław Murawski oraz Mikael Ishak. Liczne zmiany przeprowadzone w drugiej połowie przez obu trenerów miały na celu zmianę obrazu i tempa gry. Ostatecznie to roszady taktyczne w drużynie gospodarzy przyniosły zamierzony skutek i komplet punktów pozostał w Zabrzu.