Formuła 1 w Madrycie. Kto zdobył pierwsze pole position?

Zacięta walka o pole position w Madrycie

Lando Norris osiągnął w kwalifikacjach czas 1.31,824 i wystartuje z pierwszego pola. Kierowca McLarena wyprzedził o zaledwie 0,01 sekundy Kimiego Antonellego. Dwudziestoletni Włoch reprezentujący barwy Mercedesa triumfował w miniony weekend przed własną publicznością na włoskim torze w Monzy. Obecnie prowadzi on w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1.

Lider cyklu ma aktualnie 66 punktów przewagi nad swoim zespołowym partnerem Georgem Russellem. Niedzielny wyścig o Grand Prix Hiszpanii odbędzie się w Madrycie po 45 latach przerwy. Nowa umowa ze stolicą kraju będzie obowiązywać do 2035 roku. Zwycięstwo w kwalifikacjach daje Norrisowi ogromną szansę na końcowy triumf, ponieważ na tym specyficznym obiekcie wyprzedzanie jest bardzo utrudnione.

Kto wystartuje z kolejnych pozycji startowych?

Z trzeciego pola do niedzielnej rywalizacji przystąpi Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull. Za nim na starcie ustawią się reprezentanci ekipy Ferrari, czyli Brytyjczyk Lewis Hamilton oraz Monakijczyk Charles Leclerc. Hamilton rozbił swój bolid podczas ostatniej sobotniej sesji treningowej. Same kwalifikacje przebiegły bez większych zakłóceń i nieprzewidzianych incydentów na torze.

W trakcie wcześniejszych treningów dwukrotnie wywieszano czerwone flagi z powodu błędów popełnianych przez kierowców. Antonelli zablokował koła i pojechał prosto, natomiast Russell otarł się o barierę ochronną. Licząca 5,4 kilometra długości trasa pozostawia zawodnikom minimalny margines błędu. Obiekt w stolicy Hiszpanii stanowi połączenie istniejących dróg publicznych ze specjalnie wybudowanymi odcinkami wyścigowymi.