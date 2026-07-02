Tancerka z "Tańca z gwiazdami" w sporze z byłym piłkarzem. Chodzi o ponad 200 tys. zł

Spór o ponad 200 tys. zł i znikające studio

Według informacji "Gazety Wyborczej Trójmiasto", konflikt dotyczy kwoty 204 tys. zł, które w 2021 roku miały zostać zainwestowane w działalność taneczną Anety Piotrowskiej. Znaczna część tych środków, czyli 190 tys. zł, miała wesprzeć gdańskie studio "Mindsetbody". Pozostałe 14 tys. zł przeznaczono rzekomo na uregulowanie wcześniejszego zadłużenia kredytowego.

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Jakub Wawrzyniak inwestuje po karierze

Jakub Wawrzyniak, znany kibicom z 49 występów w piłkarskiej reprezentacji Polski oraz gry w takich klubach jak Legia Warszawa i Lechia Gdańsk, po zawieszeniu butów na kołku rozpoczął działalność biznesową i został telewizyjnym ekspertem. Właśnie na tym polu biznesowym spotkały się drogi byłego piłkarza i Anety Piotrowskiej.

To przedsięwzięcie komercyjne zapoczątkowało spór między Jakubem Wawrzyniakiem a Anetą Piotrowską – tancerką, która zdobyła popularność, wygrywając „Taniec z Gwiazdami” razem z Rafałem Mroczkiem.

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Problemy ze studiem tańca Piotrowskiej

Z perspektywy Jakuba i Karoliny Wawrzyniaków, wspólna inicjatywa z Anetą Piotrowską potoczyła się niezgodnie z planem. Małżeństwo wskazuje, że obiecana spółka nigdy nie powstała, szkoła tańca została zamknięta, a przekazane fundusze nie zasiliły rozwoju firmy. Z tego powodu Wawrzyniakowie wytoczyli proces cywilny i powiadomili organy ścigania.

Choć śledztwo początkowo umorzono, sąd uchylił to postanowienie, zlecając m.in. przygotowanie ekspertyzy przez biegłego z zakresu finansów. Postępowanie jest obecnie w toku.

„Karolina zaczęła chodzić do Anety do studia tańca na zajęcia fitness. Poznały się, znalazły wspólny język”

– relacjonował Jakub Wawrzyniak początki współpracy na łamach „Gazety Wyborczej”.

Znikające studio i wakacje Anety Piotrowskiej

Według słów byłego reprezentanta, to tancerka namówiła jego żonę na zainwestowanie ponad 200 tys. zł w rozwój biznesu, na co on wyraził zgodę.

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„Aneta przekonała moją żonę, aby zainwestowała w rozwój jej biznesu przeszło 200 tys. zł. Pieniądze miały zostać przekazane w gotówce. Podpisały umowę, w której zobowiązały się do zawiązania spółki. Ale po przekazaniu pieniędzy zaczęły się problemy. Aneta przestała przychodzić na zajęcia, odwlekała termin zawiązania spółki, a równocześnie zaczęły się jej wyjazdy na wakacje. Stopniowo - dzień po dniu - studio przestawało funkcjonować.”

Aneta Piotrowska odrzuca zarzuty Wawrzyniaków

Aneta Piotrowska ma zupełnie inny obraz tej sytuacji i odrzuca twierdzenia Wawrzyniaków. Jej prawnicy akcentują, że przekazane pieniądze stanowiły część zawartego porozumienia biznesowego oraz rekompensowały udział Karoliny Wawrzyniak w spłacie kredytu. Według strony Piotrowskiej nie była to inwestycja z rygorystycznie określonym celem wydatkowania środków.

Co więcej, otoczenie tancerki twierdzi, że to właśnie Karolina Wawrzyniak ponosi sporą winę za porażkę projektu, gdyż nie wywiązała się z obietnic dotyczących promocji i poszukiwania nowych klientów.

Prokuratura i sąd cywilny badają sprawę Wawrzyniaka i Piotrowskiej

Konfliktem zajmuje się obecnie Sąd Okręgowy w Gdańsku na drodze cywilnej, równolegle trwa śledztwo prokuratorskie. Do tej pory nie zapadł jednak prawomocny wyrok, ani wiążąca decyzja śledczych. Wszelkie wzajemne oskarżenia mają na razie charakter niepotwierdzonych sądowo stanowisk.

Aneta Piotrowska zdobyła popularność w 2006 roku, gdy w 3. edycji „Tańca z Gwiazdami” (emitowanego wtedy przez TVN) triumfowała u boku gwiazdora serialu „M jak miłość” Rafała Mroczka. Para wystąpiła także w „Finale Finałów Tańca z gwiazdami” organizowanym w Sopocie, gdzie zajęli 2. miejsce, ustępując Katarzynie Cichopek i Marcinowi Hakielowi.

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