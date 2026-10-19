Tak zmieniła się Wioletka z "Rancza". Magdalena Waligórska pokazała męża

"Ranczo” zadebiutowało na antenie TVP 5 marca 2006 roku i szybko stało się fenomenem. Historia Amerykanki, która odziedziczyła dworek po babci i postanowiła zamieszkać w małej wsi, okazała się strzałem w dziesiątkę. Wśród barwnej galerii bohaterów Wioletka wyróżniała się od pierwszych scen. Była kokieteryjna, bezpośrednia i miała cięty język. Jej dialogi do dziś krążą w sieci jako kultowe cytaty, a widzowie uwielbiali ją zarówno za urodę, jak i charakter. Flirtowała z Kusym, by ostatecznie zostać żoną policjanta Staśka, a różowy kolor stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Magdalena Waligórska-Lisiecka- kim jest?

Magdalena Waligórska-Lisiecka urodziła się 5 stycznia 1981 roku w Jędrzejowie. Jest absolwentką krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego i ma na koncie wiele ról teatralnych oraz telewizyjnych. Co ciekawe, postać Wioletki została napisana specjalnie dla niej – po castingu, na który przyszła, starając się o zupełnie inną rolę. Choć aktorka zagrała później m.in. w „Na dobre i na złe”, „Klanie”, „Proroku”, „Uzdrowisku” czy netfliksowym „Sexify”, dla wielu widzów na zawsze pozostanie właśnie Wioletką z Wilkowyj. Sama jednak podkreśla, że nie traktuje tego jako obciążenia, a raczej jako ważny etap w karierze.

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Wioletka z "Rancza"

Po zakończeniu emisji serialu Magdalena Waligórska skupiła się w dużej mierze na teatrze. Od 2014 roku jest związana z Teatrem Nowym w Zabrzu, gdzie regularnie występuje na scenie. Zawodowo pozostaje aktywna, choć zdecydowanie rzadziej pojawia się w głośnych produkcjach telewizyjnych.

Prywatnie znalazła natomiast to, czego przez lata szukała, czyli stabilizację i rodzinne szczęście. W 2016 roku wyszła za mąż za aktora Mateusza Lisieckiego, młodszego od niej o sześć lat. Para powiedziała sobie "tak” w romantycznej scenerii Rzymu i dziś wychowuje dwoje dzieci - syna Piotra i córkę Natalię.

Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje fragmenty codziennego życia. W opisie profilu pisze o sobie krótko: aktorka, mama, miłośniczka książek i podróży. Na zdjęciach widać, że na co dzień stawia na elegancję i naturalność, zupełnie inaczej niż jej serialowa bohaterka. Zamiast wyzywających stylizacji i mocnego makijażu wybiera klasyczne ubrania, subtelny make-up i długie, proste włosy. Jedno się jednak nie zmieniło: świetna forma i uroda, którą wciąż zachwyca fanów.