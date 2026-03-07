Ekstraklasa piłkarska: Piast – Zagłębie. Kto zdominował pierwszą połowę meczu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 19:18

W emocjonującym starciu Ekstraklasy piłkarskiej zmierzyły się drużyny Piasta Gliwice i KGHM Zagłębia Lubin. Kibice na stadionie byli świadkami dynamicznej pierwszej połowy meczu, która obfitowała w szybkie akcje i kluczowe momenty. Jakie rozstrzygnięcia przyniosło to widowisko? Zobacz, jak przebiegał pojedynek Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin i kto prowadził do przerwy.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biała piłka nożna z czarnymi, poziomymi pasami na sześciu z dwunastu segmentów spoczywa na intensywnie zielonej, krótko ściętej trawie. Tuż za piłką widoczna jest noga w czarnym, obcisłym obuwiu sportowym, uderzająca piłkę. Wokół punktu kontaktu trawa rozbryzguje się w powietrze, tworząc zielone fragmenty unoszące się nad ziemią. Tło jest rozmyte, z jasnoszarym niebem na górze i ciemniejszymi, zielonymi zarysami drzew lub krzewów poniżej.

Dynamiczna pierwsza połowa meczu Piast – Zagłębie

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a KGHM Zagłębiem Lubin rozpoczęło się z dużą intensywnością. Obie drużyny od pierwszych minut starały się narzucić swój styl gry i przejąć inicjatywę na boisku. Pierwsza połowa meczu dostarczyła kibicom wielu emocji i była niezwykle wyrównana, czego dowodem jest ostateczny rezultat.

Wynik do przerwy wskazywał na remis 1:1, co odzwierciedlało zaciętą walkę. Kibice Piasta mieli powody do radości w 22. minucie, kiedy to ich drużyna zdołała wyjść na prowadzenie. Goście z Lubina jednak szybko odpowiedzieli na to trafienie, doprowadzając do wyrównania zaledwie pięć minut później, co zapowiadało interesującą drugą połowę.

Kto strzelił bramki w Gliwicach?

Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Grzegorz Tomasiewicz z Piasta Gliwice. Trafienie to miało miejsce w 22. minucie gry, co dało gospodarzom chwilowe prowadzenie. Była to kluczowa akcja, która podgrzała atmosferę na stadionie i zwiastowała dalsze emocje w meczu, pokazując determinację gliwiczan do walki o punkty.

Na wyrównanie nie trzeba było długo czekać, gdyż w 27. minucie Josip Corluka z KGHM Zagłębia Lubin pokonał bramkarza Piasta. Ta szybka odpowiedź gości doprowadziła do remisu 1:1 i ustaliła wynik do przerwy. Sędzią głównym tego spotkania był Wojciech Myć pochodzący z Włodawy, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem rozgrywki, zgodnie z zasadami Ekstraklasy.

