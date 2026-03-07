Ekstraklasa Piast Gliwice – Zagłębie Lubin. Kto zaskoczył rywala i objął prowadzenie w tabeli?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 20:16

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy, Piast Gliwice zmierzył się z KGHM Zagłębiem Lubin. Mecz Piast Gliwice – Zagłębie Lubin dostarczył kibicom wielu wrażeń, a jego wynik miał kluczowe znaczenie dla układu w ligowej tabeli. Czy faworyci utrzymali swoją pozycję, czy też doszło do sensacyjnej zmiany na szczycie? Przeczytaj, jak przebiegało to widowisko.

Początek meczu Piast Gliwice – Zagłębie Lubin

KGHM Zagłębie Lubin, po początkowej porażce, szybko zyskało dziesięć punktów w czterech meczach, co wyniosło ich na pozycję wicelidera tabeli. Piast Gliwice w minionej kolejce pokonał Cracovię 3:2 na wyjeździe. Przed tym spotkaniem, gospodarze musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Quentina Boisgarda, ofensywnego pomocnika.

Pierwsze minuty meczu nie przyniosły wielu emocji, jednak w 22. minucie Grzegorz Tomasiewicz zdobył bramkę dla Piasta, precyzyjnym strzałem po ziemi. Odpowiedź Zagłębia nadeszła szybko, bo już w 27. minucie, kiedy to Josip Corluka wyrównał wynik na 1:1 po dośrodkowaniu Marcela Reguły. Do przerwy żadna z drużyn nie zdołała ponownie wyjść na prowadzenie, choć Leandro Sanca sprawił problemy bramkarzowi Zagłębia.

Jak Zagłębie Lubin odwróciło losy spotkania?

Po przerwie Piast Gliwice stworzył dwie dogodne okazje do strzelenia bramki, jednak German Barkowskij i Jorge Felix niecelnie uderzali z bliskiej odległości. Goście okazali się bardziej efektywni, kiedy to w 69. minucie, po dośrodkowaniu Adama Radwańskiego, Damian Michalski celnie trafił głową, pokonując Placha i wyprowadzając Zagłębie na prowadzenie 2:1.

Mimo prób odrobienia strat, ataki gliwiczan nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jasmin Burić skutecznie interweniował po strzałach Oskara Leśniaka, a Andreas Katsantonis spudłował z kilku metrów. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło w 89. minucie, gdy rezerwowi Jakub Sypek i Michalis Kosidis przeprowadzili skuteczną kontrę, a Cypryjczyk pokonał bramkarza Piasta w sytuacji sam na sam, ustalając wynik na 3:1. Dzięki temu zwycięstwu KGHM Zagłębie Lubin awansowało na fotel lidera Ekstraklasy.

