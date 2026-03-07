Ekstraklasa siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie – Cuprum Stilon Gorzów, który zespół triumfował 3:1?

Zacięte starcie w Ekstraklasie siatkarzy

Mecz pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie a Cuprum Stilon Gorzów zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 3:1. Spotkanie rozgrywane w ramach rozgrywek siatkarskiej Ekstraklasy dostarczyło kibicom wielu emocji, a każdy set cechował się intensywną walką o punkty. Pierwszy set padł łupem Aluronu CMC Warta Zawiercie, którzy wygrali go 25:19, pokazując swoją dominację na początku rywalizacji.

Drugą partię zdołała jednak wygrać drużyna Cuprum Stilon Gorzów, zwyciężając 25:21 i wyrównując stan meczu. Kolejne dwa sety ponownie należały do Aluronu CMC Warta Zawiercie, którzy pokonali przeciwników odpowiednio 25:18 i 25:17. To zwycięstwo pozwoliło im na zdobycie cennych punktów i umocnienie pozycji w ligowej tabeli, podkreślając ich aspiracje do walki o najwyższe cele w bieżącym sezonie.

Jakie były kluczowe składy drużyn na boisku?

W barwach Aluron CMC Warta Zawiercie na parkiecie pojawili się kluczowi zawodnicy, tacy jak Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues oraz Miłosz Zniszczoł. Na pozycji libero grał Jakub Popiwczak, który zapewniał stabilność w odbiorze. Skład uzupełnili również Jakub Czerwiński, Kyle Ensing, Patryk Łaba, Adrian Markiewicz i Jakub Nowosielski, gotowi do wejścia na boisko.

Zespół Cuprum Stilon Gorzów również wystawił silną drużynę, w której znaleźli się Mathis Henno, Marcin Kania, Kamil Kwasowski, Chizoba Eduardo Neves Atu, Krzysztof Rejno i Pontes Veloso Thiago. Rolę libero pełnił Szymon Gregorowicz, kluczowy element defensywy gorzowian. W kadrze znaleźli się także Daniel Gąsior, Mateusz Maciejewicz, Patryk Niemiec, Marcin Waliński i Hubert Węgrzyn, wzmacniający ławkę rezerwowych.

