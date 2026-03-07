Ekstraklasa koszykarzy. Anwil Włocławek zmierzył się z Legią Warszawa, ale rezultat może zaskoczyć

Legia Warszawa zaskakuje w pierwszej połowie

W spotkaniu Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Anwilem Włocławek a Legią Warszawa, drużyna ze stolicy od początku narzuciła swoje warunki. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 19:24 na korzyść Legii, co zapowiadało zaciętą rywalizację. Druga odsłona również należała do gości, którzy powiększyli przewagę, kończąc ją rezultatem 27:32.

Po dwóch kwartach meczu, czyli na półmetku, Legia Warszawa prowadziła z Anwilem Włocławek wynikiem 46:56. Ta dziesięciopunktowa różnica stanowiła solidną podstawę dla stołecznego zespołu przed drugą częścią spotkania, stawiając gospodarzy przed trudnym zadaniem odrobienia strat.

Jak Legia zbudowała swoją przewagę?

Trzecia kwarta ponownie umocniła pozycję Legii, która wygrała ją 15:21, jeszcze bardziej oddalając się od Anwilu Włocławek. Dopiero w ostatniej, czwartej części meczu, gospodarze zdołali zagrać skuteczniej, zdobywając 22 punkty przy 14 Legii, co nie wystarczyło jednak do odwrócenia losów spotkania.

Kluczowi dla zwycięstwa Legii okazali się Andrzej Pluta, który zdobył 21 punktów, oraz Dominic Brewton z 14 punktami. Wśród zawodników Anwilu Włocławek wyróżnili się Tyler Wahl, autor 23 punktów, oraz Elvar Fridriksson, który dołożył 19 "oczek", co podkreśla ich indywidualną skuteczność mimo porażki zespołu.

