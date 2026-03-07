PŚ w skokach narciarskich w Lahti: Tomasiak w czołówce. Co zaskoczyło polskich kibiców?

Kacper Tomasiak z dobrym wynikiem w Lahti

Kacper Tomasiak podczas zawodów w Lahti zaprezentował solidne skoki na odległość 123,5 m oraz 125,5 m, co przełożyło się na łączną notę 273,4 pkt i 10. miejsce w konkursie. Piotr Żyła uzyskał 120,5 m i 120 m, zdobywając 252,3 pkt i zajmując 22. lokatę. Maciej Kot zajął 28. pozycję z wynikami 122 m i 117 m oraz notą 244,7 pkt.

Do drugiej serii konkursu nie awansowali Kamil Stoch, który skoczył 116 m (121,3 pkt) i zajął 34. miejsce, ani Dawid Kubacki (118 m, 117,8 pkt, 41. lokata), czy Paweł Wąsek (114 m, 111,6 pkt, 47. lokata). 19-letni Tomasiak przeżywa intensywny maraton startowy; w ostatnich dniach to już jego trzeci występ. W czwartek został wicemistrzem świata juniorów w norweskim Lillehammer, następnie od razu wyleciał do Finlandii. W piątek w Lahti zajął 24. miejsce, a w sobotę awansował na 10. lokatę. W niedzielę ma wystąpić w konkursie duetów ze Stochem.

"W tym momencie jestem wypoczęty, choć nie czuję się tak świeżo, jak na początku sezonu. Jednak przy adrenalinie w trakcie zawodów powinno być dobrze" - powiedział Tomasiak na antenie Eurosportu.

Daniel Tschofenig triumfuje w Pucharze Świata

Austriak Daniel Tschofenig triumfował w sobotnim konkursie w Lahti, awansując z trzeciej pozycji po pierwszej serii na pierwszą lokatę. Jego skoki na odległość 130,5 m i 129,5 m zapewniły mu łączną notę 299,4 pkt, co świadczyło o stabilnej i wysokiej formie. Ten rezultat pozwolił mu na odniesienie znaczącego zwycięstwa. To już trzecie zwycięstwo tego zawodnika w obecnym sezonie Pucharu Świata.

Tschofenig odniósł 11. triumf w karierze w zawodach Pucharu Świata, co umacnia jego pozycję w elicie skoków narciarskich i podkreśla jego stałą obecność w ścisłej czołówce. W poprzednim sezonie Austriak zdobył Kryształową Kulę, co jest dowodem na jego dominację i wysoką klasę sportową. Jego powrót na najwyższy stopień podium w Lahti jest ważnym sygnałem dla konkurencji. Ten wynik świadczy o stabilnej i rosnącej formie przed kolejnymi startami.

"Igrzyska olimpijskie były dla mnie bolesne. Tym bardziej cieszę się z tego zwycięstwa. Ono wiele dla mnie znaczy. Skakało mi się dobrze. Pierwszy skok był poprawny, a drugi jeszcze lepszy" - oznajmił Tschofenig.

Pozostali medaliści PŚ w Lahti – Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi

Drugie miejsce w konkursie zajął Słoweniec Domen Prevc, który dwukrotnie osiągnął odległość 130 m, tracąc do zwycięzcy jedynie 0,6 pkt. Prevc, mimo że często miewa problemy w Lahti, tym razem zaprezentował znacznie lepszą formę niż w poprzednich latach, co sam podkreślił po zawodach. Jego stabilne skoki w obu seriach pozwoliły mu na zajęcie wysokiej pozycji. W piątek Słoweniec krótko cieszył się ze zwycięstwa w jednoseryjnym konkursie, ale później został zdyskwalifikowany za zbyt długie narty względem wagi ciała.

Japończyk Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii, ostatecznie zajął trzecią pozycję na podium, oddając skoki na 128,5 m i 126 m. Przegrał z Tschofenigiem o 3,2 pkt, co wskazuje na wyrównaną walkę w czołówce. Kobayashi stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata 79. raz w karierze, co jest imponującym osiągnięciem w skokach narciarskich. Ten wynik plasuje go na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby miejsc na podium.

"Zawsze ciężko skacze mi się w Lahti. Tym razem poszło mi znacznie lepiej niż w poprzednich latach. Dużo lepiej czułem tę skocznię, choć nie ustrzegłem się błędów. Trudno się nie cieszyć z drugiego miejsca" - ocenił Prevc.

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i dalsze plany

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich jest Domen Prevc, który zgromadził imponujące 1894 pkt. Mimo piątkowej dyskwalifikacji w Lahti, Słoweniec zapewnił sobie Kryształową Kulę już wcześniej, co jest dowodem jego niezmiennej formy w całym sezonie. Ryoyu Kobayashi zajmuje drugą pozycję z 1153 pkt. Daniel Tschofenig, dzięki swojemu zwycięstwu, awansował na trzecie miejsce w generalce, mając na koncie 999 pkt.

Kacper Tomasiak, debiutujący w tym cyklu, plasuje się obecnie na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, z dorobkiem 375 pkt, co jest bardzo dobrym wynikiem dla młodego zawodnika. W niedzielę w Lahti odbędzie się rywalizacja duetów, w której Tomasiak ma wystąpić wraz z doświadczonym Kamilem Stochem, co zapowiada ciekawe emocje. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć indywidualnych zawodów, które rozegrane zostaną w kolejnych tygodniach. Skoczkowie zmierzą się w Oslo, Vikersund i Planicy.

