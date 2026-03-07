Ekstraklasa: Korona Kielce przerywa długą serię. Trener Zieliński o szczegółach zwycięstwa

2026-03-07 19:17

W ostatnim spotkaniu Ekstraklasy Korona Kielce odniosła kluczowe zwycięstwo na własnym stadionie, pokonując Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 2:1. To przełamanie jest szczególnie ważne, gdyż kończyło długą, 160-dniową passę bez wygranej w Kielcach. Trener Jacek Zieliński podkreślił, że mimo trudnych warunków i stylu gry pozostawiającego wiele do życzenia, najważniejsze były trzy punkty i wynik.

Korona Kielce: Koniec trudnej passy

Sobotnie starcie przy ulicy Ściegiennego było dla kieleckiej ekipy przede wszystkim walką z niemocą na własnym stadionie. Jacek Zieliński, trener Korony Kielce, nie ukrywał, że ciężar oczekiwań był ogromny przed tym meczem. Zwycięstwo nad Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zakończyło bowiem trwającą od 160 dni serię bez wygranej w Kielcach. Przełamanie tej negatywnej passy było priorytetem dla całego zespołu i sztabu szkoleniowego.

Szkoleniowiec Korony zaznaczył, że w obliczu trudnej sytuacji w tabeli ekstraklasy,

