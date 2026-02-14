Mecz Cracovia - Jagiellonia w Ekstraklasie. Czy ktoś strzelił gola?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-14 17:17

Mecz Cracovia - Jagiellonia w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy dostarczył kibicom wielu emocji, choć wynik na tablicy pozostawał niezmieniony przez pełne 90 minut. Spotkanie pomiędzy tymi drużynami zawsze budzi zainteresowanie, a tym razem na stadionie w Krakowie zasiadło ponad dziesięć tysięcy widzów, oczekujących na bramki. Jak przebiegła rywalizacja i co działo się na boisku?

Bez bramek w meczu Cracovia – Jagiellonia

Mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Cracovią Kraków a Jagiellonią Białystok zakończył się bezbramkowym remisem 0:0, co oznaczało podział punktów dla obu drużyn. W trakcie spotkania sędzia Piotr Lasyk z Bytomia musiał interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom. W drużynie gospodarzy upomnienia otrzymali Mateusz Praszelik, Brahim Traore oraz Martin Minczew, co świadczyło o zaciętości rywalizacji.

Również piłkarze Jagiellonii Białystok byli karani żółtymi kartkami. Na listę ukaranych trafili Andy Pelmard, Bernardo Vital, Afimico Pululu oraz Yuki Kobayashi, co podkreślało fizyczny charakter meczu. Spotkanie na stadionie Cracovii zgromadziło 10 101 widzów, którzy byli świadkami wyrównanej walki, ale bez rozstrzygających trafień.

Jak prezentowały się składy obu drużyn?

W drużynie Cracovii Kraków, pod wodzą trenera, na boisku pojawili się m.in. Sebastian Madejski w bramce oraz obrońcy Bosko Sutalo, Gustav Henriksson, Brahim Traore i Dominik Piła. W środku pola grali Amir Al-Ammari, Mateusz Praszelik oraz Maxime Dominguez, zaś w ataku Ajdin Hasić, Martin Minczew i Pau Sans. W drugiej połowie wprowadzono również Mateusza Klicha, Beno Selana oraz Kahveh Zahiroleslama, a także Dijon Kameriego i Mateusza Tabisza, aby odświeżyć grę.

Jagiellonia Białystok wyszła na mecz z Sławomirem Abramowiczem między słupkami, a linię obrony tworzyli Norbert Wojtuszek, Andy Pelmard, Bernardo Vital i Bartłomiej Wdowik. W pomocy pojawili się Alejandro Pozo, Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek i Leiva Nahuel, natomiast w ofensywie Samed Bazdar i Afimico Pululu. W trakcie meczu dokonano zmian, wprowadzając Yuki Kobayashiego, Kamila Jóźwiaka, Dawida Drachala, Leona Flacha oraz Dimitrisa Rallisa, co miało wpływ na dynamikę spotkania.

