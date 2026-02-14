Cracovia - Jagiellonia: Remis w Krakowie, ale czego zabrakło liderowi Ekstraklasy?

Cracovia - Jagiellonia: bezbramkowy remis w Ekstraklasie

Spotkanie Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok w Ekstraklasie zakończyło się remisem 0:0. Na stadionie zasiadło 10 101 widzów, a arbitrem głównym meczu był Piotr Lasyk z Bytomia. Obie drużyny przystąpiły do meczu osłabione kluczowymi absencjami w swoich składach, co mogło mieć wpływ na ogólny przebieg starcia na boisku.

W szeregach Jagiellonii zabrakło Jesusa Imaza, który pauzował za kartki. Hiszpan jest prawdziwą zmorą Cracovii, zdobywając dla Wisły Kraków i Jagiellonii dziewięć bramek w piętnastu ligowych meczach przeciwko "Pasom", w tym siedem na stadionie przy ul. Kałuży. Z kolei trener gospodarzy, Luka Elsner, nie mógł skorzystać z podstawowego obrońcy Oskara Wójcika, również z powodu nadmiaru kartek. Zastąpił go Gustav Henriksson, wracający po kontuzji, a Mateusz Klich, kluczowy gracz Cracovii, rozpoczął mecz na ławce rezerwowych po przebytej chorobie.

Mecz Cracovia - Jagiellonia: kluczowe momenty pierwszej połowy

Cracovia rozpoczęła mecz z dużym impetem, mając okazję do objęcia prowadzenia już w 42. sekundzie. Maxime Dominguez podał w pole karne do Martina Minczewa, który oddał strzał z woleja, jednak Sławomir Abramowicz zdołał odbić piłkę, ratując Jagiellonię przed szybką stratą bramki. Po tym dynamicznym początku gra nieco się wyrównała, a oba zespoły z trudem tworzyły sobie klarowne okazje do zdobycia gola, skupiając się głównie na defensywie.

W 39. minucie Jagiellonia miała szansę z rzutu wolnego z 18 metrów. Bartłomiej Wdowik oddał strzał, który przeleciał jednak nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Sebastiana Madejskiego. Druga połowa przyniosła kolejną groźną akcję gości w 48. minucie, kiedy Leiva Nahuel szybko wyrzucił piłkę z autu do Afimico Pululu. Napastnik Jagiellonii, w sytuacji sam na sam z bramkarzem, niestety kopnął piłkę obok słupka, marnując dogodną okazję na otwarcie wyniku.

Kto był bliżej zwycięstwa w dramatycznej końcówce?

Obydwa zespoły kontynuowały ostrożną grę w obronie, unikając zbędnego ryzyka. Mimo to, w 81. minucie Cracovia była bardzo bliska zdobycia bramki. Po rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu Mateusza Klicha, Brahim Traore oddał strzał głową, po którym piłka odbiła się od słupka. Dobitka Kahveha Zahiroleslama została zatrzymana na linii bramkowej przez bramkarza Abramowicza, co uratowało Jagiellonię przed utratą prowadzenia i możliwą porażką.

Doliczony czas gry obfitował w emocje, dostarczając kibicom kilku ostatnich szans na rozstrzygnięcie. Najpierw Jagiellonia miała szansę na bramkę po rozegraniu rzutu rożnego, a w ostatniej akcji meczu Cracovia wywalczyła rzut wolny z 17 metrów. Mocny strzał Amira Al-Ammariego okazał się jednak minimalnie niecelny, kończąc mecz sprawiedliwym podziałem punktów bez bramek. Żółte kartki otrzymali Mateusz Praszelik, Brahim Traore, Martin Minczew (Cracovia) oraz Andy Pelmard, Bernardo Vital, Afimico Pululu, Yuki Kobayashi (Jagiellonia).

