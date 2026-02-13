Patrycja Markowska wspomina swój debiut. "Sporo we mnie zostało..."

Początki kariery Patrycji Markowskiej były związane z fascynacją muzyką rockową, która towarzyszyła jej od najmłodszych lat. Wychowywana w artystycznej rodzinie, córka znanego muzyka - Grzegorza Markowskiego z zespołu Perfect, miała bliski kontakt ze sceną i atmosferą koncertów. Już jako nastolatka zaczęła eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, szukając własnego głosu i sposobu wyrażania siebie. Choć droga do sukcesu nie była usłana różami, determinacja i pasja do muzyki pozwoliły jej pokonać trudności i zrealizować marzenia o własnej karierze.

Piosenkarka pierwsze kroki na scenie stawiała już w dzieciństwie, ale jej ogólnopolska kariera muzyczna rozpoczęła się w 2001 roku. To wtedy ukazał się pierwszy album studyjny "Będę silna", na który trafił debiutancki utwór Markowskiej - "Musisz być pierwszy", nagrany w duecie z Michałem Urbasiem. Sukces krążka był tak duży, że córka znanego wokalisty Perfectu została nominowana do Fryderyka w kategorii "Nowa twarz fonografii".

Ostatnio Patrycja Markowska wróciła wspomnieniami do swojego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opublikowała zdjęcie swojego pierwszego profesjonalnie wydanego singla i wspomniała o ówcześnie panujących warunkach, jeśli chodzi o jej zawód. Dodała też, co zmieniło się w niej samej.

"25 lat temu. Mój pierwszy profesjonalny singiel. Pierwszy tekst, który ujrzał światło dzienne. Pierwsza wizyta w profesjonalnym studiu w Izabelinie. Pierwszy teledysk. Świat bardzo się zmienił od tamtej pory. Nie miałam wtedy doświadczenia, ani sztabu ludzi do pomocy. Miałam za to wielkie chęci i serce do muzyki, a każde moje wyjście na scenę traktowałam jak przywilej. Sporo we mnie zostało z tej ciemnowłosej nadwrażliwej dziewczyny, ale jednak czuję, że jestem już w zupełnie innym miejscu ze swoją świadomością. Ten rok upływa pod znakiem mojego 25-lecia. Świętowanie czas zacząć!" - napisała piosenkarka.

Póki co - Markowska nie zdradza szczegółów celebrowania 25-lecia kariery. Warto dodać, że w ubiegłym roku odbyła trasę koncertową "OBŁĘD TOUR 2025", promującą jej dziesiąty album zatytułowany "Obłęd".

