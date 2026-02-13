Bartosz Żukowski trafił do szpitala. Serialowy Walduś pokazał zdjęcie z sali

Bartosz Żukowski w szpitalu. Niepokojące wieści o aktorze

Bartosz Żukowski to postać, której polskim widzom przedstawiać nie trzeba. Rola Waldemara Kiepskiego zapewniła mu stałe miejsce w historii telewizji, choć w pewnym momencie aktor postanowił zejść ze sceny i nieco się wycofać. Ostatnio jednak znów zrobiło się o nim głośno, gdy zamienił plan filmowy na oktagon Fame MMA, mierząc się z Szalonym Reporterem. Artysta zapowiadał też wielki powrót przed kamery, otwarcie deklarując gotowość na nowe wyzwania aktorskie.

Chirurgia zamiast planu zdjęciowego. Aktor przeszedł zabieg

Tym razem to nie nowa rola ani kolejna walka sprawiły, że o Żukowskim mówią media. Aktor podzielił się z obserwatorami kadrem prosto ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Choć nie zdradził szczegółowego scenariusza swojej dolegliwości, poinformował, że przeszedł zabieg na oddziale chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej.

Zamiast dramatycznych opisów, w jego wpisie dominowała wdzięczność. Żukowski skierował wirtualne owacje na stojąco w stronę personelu medycznego. Podkreślił profesjonalizm lekarzy oraz niezwykłą życzliwość pielęgniarek, co sugeruje, że trafił w najlepsze możliwe ręce. Pozytywny wydźwięk wiadomości pozwala przypuszczać, że serialowy Walduś najtrudniejszy moment ma już za sobą i teraz skupia się na regeneracji.

