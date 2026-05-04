Rozprawka na maturze 2026 - tematy. "Ten był o wiele łatwiejszy"

Tuż po egzaminie z języka polskiego maturzyści masowo dzielili się swoimi doświadczeniami w sieci, a najwięcej emocji i dyskusji, jak co roku, wzbudziło wypracowanie, czyli kluczowa część arkusza, za którą można było zdobyć największą liczbę punktów.

Z relacji uczniów wynika, że wybór tematu rozprawki był dla wielu najtrudniejszym momentem egzaminu, ale szybko zarysowała się tendencja, że temat drugi okazał się znacznie prostszy i bardziej przystępny, dając większą swobodę interpretacji i umożliwiając odwołanie się do znanych przykładów.

Wielu maturzystów przyznało, że temat drugi ułatwił logiczne zaplanowanie rozprawki i uniknięcie chaosu w argumentacji, co pozwoliło im skupić się na treści i przykładach z lektur, zamiast na interpretacji samego polecenia, co było istotnym atutem w warunkach egzaminacyjnego stresu i ograniczonego czasu.

Wymiana doświadczeń po egzaminie pokazała, że choć tematy wypracowań nie wywołały powszechnego szoku, to emocje były ogromne, a rozprawka, zwłaszcza temat drugi, który wyraźnie zdominował wybory zdających, stała się głównym tematem rozmów, mimo narzekań części uczniów na presję czasu i zmęczenie.

Tegoroczni maturzyści dostali do wyboru dwa tematy rozprawek. Każdy z nich musiał wybrać jeden, a następnie odwołać się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego (np. utwór poetycki) oraz wybranych kontekstów.

"Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość”. "Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?”.

Z relacji uczniów wynika, że to właśnie wybór tematu rozprawki był dla wielu najtrudniejszym momentem egzaminu. Maturzyści podkreślali, że przed rozpoczęciem pisania długo analizowali oba polecenia, próbując ocenić, do którego z nich łatwiej będzie dobrać argumenty i lektury obowiązkowe. W komentarzach bardzo szybko zaczęła się jednak rysować wyraźna tendencja. Sa część zdających zgodnie przyznawała, że temat drugi okazał się znacznie prostszy i bardziej przystępny.

Matura 2026 - tematy rozprawki

Uczniowie wskazywali, że drugi temat dawał większą swobodę interpretacji i pozwalał odwołać się do znanych, często omawianych w szkole przykładów.

Dało się go napisać bez filozofowania Łatwo było postawić tezę i ją obronić Które wypracowanie robiliście? Ja drugie, łatwiejsze chyba Ten drugi był o wiele łatwiejszy

To jedne z częściej powtarzających się opinii. Wielu maturzystów przyznawało, że właśnie dlatego ostatecznie zdecydowali się na ten wariant, nawet jeśli początkowo rozważali oba tematy.

Nie brakowało też głosów osób, które zaznaczały, że przy temacie drugim łatwiej było logicznie zaplanować całą rozprawkę i uniknąć chaosu w argumentacji. Zdający podkreślali, że mogli skupić się na treści i przykładach z lektur. Dla wielu był to istotny atut, zwłaszcza w warunkach egzaminacyjnego stresu i ograniczonego czasu.

Wymiana doświadczeń pokazuje, że choć tematy nie wywołały powszechnego szoku, emocje były ogromne. Część maturzystów narzekała na presję czasu i zmęczenie po pierwszej części arkusza, inni z kolei podkreślali, że wypracowanie uratowało im cały egzamin.

Jak co roku to właśnie rozprawka stała się głównym tematem rozmów po maturze z języka polskiego, a temat drugi wyraźnie zdominował wybory zdających.

Matura z języka polskiego 2026

Egzamin z języka polskiego tradycyjnie uznawany jest za jeden z najbardziej stresujących momentów maturalnego maratonu. Nic dziwnego, to nie tylko test wiedzy z lektur, ale też sprawdzian umiejętności argumentowania, logicznego myślenia i poprawnego pisania. W 2026 roku matura ponownie odbywa się w dwóch formułach: 2015 oraz 2023, co oznacza, że część zdających rozwiązywała inne arkusze. Zasada była jednak wspólna dla wszystkich. Żeby zaliczyć egzamin, trzeba zdobyć minimum 30 procent punktów, a najwięcej można było uzyskać właśnie za wypracowanie.

Do matury przystąpiło blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, a także osoby poprawiające wyniki z poprzednich lat. Pisemny egzamin z języka polskiego to pierwszy krok do uzyskania świadectwa dojrzałości. Oprócz niego maturzyści muszą jeszcze zdać matematykę i język obcy na poziomie podstawowym oraz dwa egzaminy ustne - również z polskiego i języka obcego. Do tego dochodzi co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, który nie ma progu zaliczeniowego, ale często decyduje o przyjęciu na studia.