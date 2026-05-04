Matura 2026 - komentarze uczniów. Było trudniej niż rok temu? Wiadomo, co sądzą tegoroczni maturzyści

Matura 2026 z języka polskiego rozpoczęła się 4 maja, budząc wiele emocji i pierwszych komentarzy.

Arkusze zawierały testy i wypracowanie, a do zdania wymagane było 30% punktów.

Opinie maturzystów są podzielone: jedni uznali egzamin za przewidywalny, inni narzekali na trudność zadań.

Sprawdź, co piszą internauci i czy tegoroczna matura faktycznie była trudniejsza niż poprzednie!

Tradycyjnie, egzamin z polskiego otwiera sesję maturalną i budzi największe emocje. To od niego zależy pierwsze wrażenie i nierzadko psychiczne nastawienie do kolejnych egzaminów. Arkusz egzaminacyjny składał się z kilku części - m.in. testu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem, testu historycznoliterackiego oraz wypracowania. Łącznie uczniowie mogli zdobyć 60 punktów, a do zdania konieczne jest uzyskanie minimum 30 procent.

Matura z języka polskiego 2026 - komentarze

Choć na rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę maturzyści mają 240 minut, to niektórzy z nich z różnych względów opuścili już sale egzaminacyjne. Niektórym szybko udało się rozwiązać arkusze zadań i z zadowoleniem oczekują na kolejne etapy, inni po zobaczeniu tematów, po prostu uznali, iż ich wiedza nie jest wystarczająca i opuścili salę nie rozwiązując w całości arkuszy. Jeśli chodzi o poziom trudności, opinie są różne. Niektórzy maturzyści wskazują, że arkusz był przewidywalny i zgodny z wcześniejszymi zapowiedziami, dlatego - przy dobrym przygotowaniu - można było sobie z nim poradzić bez większych problemów. Po tym, jak w sieci pojawiły się przecieki z rzekomymi zadaniami, internauci zaczęli dzielić się swoimi przemyśleniami.

Matura już dawno za mną ale wydaje mi się, że to bardzo przyjemne tematy☺️

zgadza sie ten temat, bardzo przyjemny - czytamy na Instagramie.

Niektórzy podkreślają, że kluczowa okazała się dobra znajomość lektur obowiązkowych oraz opanowanie schematu pisania rozprawki.

Nie był taki zły ten polski, pisałem na temat wpływ pracy na życie człowieka odwołałem się do Lalki i Rok 1984. Chyba jest git

pierwszy temat na rozprawce imo o wiele lepszy ale trudne

uważam że testy były mega łatwe, natomiast tematy wypracowań

Całkiem spoko był choć drugi kontekst dość naciągnąłem

Ja juz po maturce, bedzie 100% 🥰🥰🥰 (pisownia oryginalna)

nie no dało się napisać— Monika | przecieki/wyniki maturalne (@ddlg_champion) May 4, 2026

Jednocześnie część zdających zwraca uwagę, że trudniejsza niż się spodziewali była analiza tekstów w pierwszej części arkusza.

co to były za tematy?

i feel so confused (czuję się zdezorientowana - red.), skończyłam

trudne pod tym względem że trzeba było trochę nad lekturami pomyśleć

trudne bylo (pisownia oryginalna)

z roku na rok coraz gorsze te tematy - czytamy na platformie X.

Jak widać z powyższych komentarzy, zdania są podzielone. Jedni są zadowoleni z tematów, inni niekoniecznie.