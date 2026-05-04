Tyle schudł Gamou Fall w "TzG". Nie jest zadowolony! "Tak chudy nie byłem nigdy"

Udział w "Tańcu z gwiazdami" to prawdziwy test wytrzymałości. Uczestnicy jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce spędzają długie godziny na salach prób i mają zaledwie tydzień na dopracowanie nawet trzech choreografii - jak miało to miejsce w półfinałowym odcinku, w którym pojawiła się dogrywka. Do wielkiego finału 18. edycji show bez większych trudności awansował Gamou Fall. Aktor i model zaczynał jako jeden z najmniej rozpoznawalnych uczestników formatu, jednak jego umiejętności taneczne w połączeniu z pogodnym usposobieniem szybko zjednały mu sympatię widzów.

Gamou Fall chudnie w oczach. Winne treningi do "TzG"

W rozmowie z Eską Gamou Fall podsumował swój udział w "Tańcu z gwiazdami". 34-latek opowiedział o zmianach, jakie w ciągu ostatnich trzech miesięcy zaszły w jego ciele. Jak przyznał, zauważalnie schudł, co - wbrew pozorom - nie jest dla niego powodem do zadowolenia. W rozmowie padła też konkretna liczba kilogramów.

Gamou Fall w rozmowie z Eską podsumował intensywny okres treningów w "Tańcu z gwiazdami", który wyraźnie odbił się na jego fizyczności. Jak przyznał, wielogodzinne, codzienne ćwiczenia oraz szybkie tempo pracy na salach prób sprawiły, że mocno stracił na wadze. Aktor nie traktuje tego jako powodu do radości.

Schudłem 8,5 kilograma. Tak chudy nie byłem nigdy. Nie jestem zadowolony z tego powodu, ale nie masz czasu jeść, nie chce ci się tak jeść. Te codzienne treningi po x godzin... Wszyscy lecimy w dół. Czekam na ten moment po wielkim finale, jak sie najem. Pojadę na pierwsze wakacje all inclusive, usiądę na leżaku i będę po prostu jadł - powiedział reporterowi Eski.