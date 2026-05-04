Niespodziewane słowa polskiego medalisty olimpijskiego. Kacper Tomasiak się waha?!

- Miniona zima na skoczniach należała do Kacpra Tomasiaka, który wyrósł na lidera polskiej kadry.
- 19-latek zdobył trzy medale olimpijskie, a w debiutanckim Pucharze Świata zajął 23. lokatę.
- W wywiadzie przeprowadzonym przez Andrzeja Grabowskiego na antenie Polskiego Radia sportowiec niespodziewanie wyjawił, że waha się nad dalszym skakaniem!
Kacper Tomasiak zaskoczył kibiców. Powinni drżeć o przyszłość polskiego skoczka?!
Ostatnie miesiące przyniosły polskim kibicom skoków narciarskich mieszane uczucia, a powody do radości dostarczał niemal wyłącznie Kacper Tomasiak. Wchodzący do elity 19-letni zawodnik ukończył Puchar Świata na 23. pozycji, pięć razy meldując się w pierwszej dziesiątce pucharowych konkursów. Prawdziwą sensację wywołał jednak podczas zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, zgarniając aż trzy olimpijskie krążki. Młody talent mógł osiągnąć w cyklu PŚ więcej, ale groźny upadek na mamuciej skoczni w Vikersund wymusił przedwczesne zakończenie startów. Po zasłużonym odpoczynku medalista wywołał spore zaskoczenie, opowiadając o swoich dalszych losach.
Zapytany na antenie Polskiego Radia o sportowe plany na najbliższe lata, wyznał szczerze swoje przemyślenia w rozmowie z Andrzejem Grabowskim:
„Myślę, że dalej trochę nie do końca wiem, czy bym chciał dalej skakać, czy nie. Raczej będę ciągnął to bardzo długo, ale myślę, że jakichś konkretnych planów na przyszłość nie mam” - stwierdził Tomasiak.
W trakcie radiowego wywiadu 19-latek wrócił wspomnieniami do trudniejszych chwil ze swojego życiowego sezonu. Reprezentant Polski dokładnie opisał czas bezpośrednio po zderzeniu z zeskokiem norweskiego mamuta.
„Potrzebowałem z tydzień i parę dni odpoczynku, bo byłem troszkę poobijany i też zmęczenie tym sezonem dało o sobie mocniej znać, przez co bardziej odczuwałem te skutki upadku. Przez ten tydzień potrzebowałem takiego totalnego luzu, żeby sobie odpocząć” - przyznał skoczek.
Zanim utalentowany sportowiec powróci do rygorystycznych treningów przygotowujących do kolejnego sezonu, musi skupić się na prozie życia. Obecnie 19-latek poświęca wolny czas na uzupełnienie braków w edukacji i nadrabia zaległości na studiach. Medalista olimpijski zaznacza, że preferuje przedmioty ścisłe i jest w pełni świadomy, że czeka go teraz niezwykle intensywna nauka.