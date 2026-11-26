Danuta Martyniuk i Pola Wiśniewska w czwartym sezonie „Królowej przetrwania”

Program „Królowa przetrwania”, będący polską odsłoną popularnego reality show, zadebiutował na kanałach grupy TVN w 2023 roku. W formacie tym znane kobiety rezygnują z codziennych wygód, aby zawalczyć o tytułową koronę. Uczestniczki zostają podzielone na dwa obozy i muszą radzić sobie w dżungli bez komfortowych warunków oraz kontaktu ze światem zewnętrznym, mierząc się z trudnym otoczeniem i własnym towarzystwem.

Produkcja wzbudzała duże kontrowersje jeszcze przed pierwszą emisją, a spory między paniami napędzały oglądalność ku zadowoleniu twórców. Pierwsze dwie odsłony pokazywano w TVN7, natomiast trzecia trafiła na główną antenę TVN-u i to wtedy prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan, która teraz relacjonuje z planu prace nad czwartym sezonem.

Dotychczas oficjalnie ujawniono tylko część obsady. Jako pierwszą ogłoszono Ksenię Ngo, influencerkę i kosmetolożkę, która prywatnie jest narzeczoną Leona Myszkowskiego, czyli przyszłą synową Justyny Steczkowskiej. Oprócz niej w czwartej edycji wystąpią Mariola Bojarska-Ferenc, Pola Wiśniewska oraz Danuta Martyniuk.

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Karolina Motylewska, Marta Krupa i Faustyna Martyniuk dołączają do obsady

Wśród uczestniczek znalazła się także Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, której nazwisko nie pojawiało się wcześniej na giełdzie potencjalnych kandydatek. W Republice Południowej Afryki żona króla disco polo spotka się też ze swoją synową (lub byłą synową) – swój udział potwierdziła bowiem Faustyna Martyniuk w nagraniu opublikowanym na Facebooku stacji TVN.

W poprzednich sezonach o zwycięstwo rywalizowało zazwyczaj około 12–13 pań, więc lista nie jest jeszcze zamknięta. Według ustaleń portalu Jastrząb Post do walki o tytuł w ekstremalnych warunkach stanie również dziennikarka show-biznesowa Karolina Motylewska.

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