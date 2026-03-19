Tak wygląda grób Edwarda Linde-Lubaszenki miesiąc po pogrzebie. Zwraca uwagę jeden szczegół

Aleksandra Kalita
2026-03-19 13:10

Minął już przeszło miesiąc od śmierci wybitnego aktora Edwarda Linde-Lubaszenki. Artysta zmarł 8 lutego, mając 86 lat. Na krótko przed śmiercią zadeklarował przejście na aktorską emeryturę. Jego odejście było ogromnym ciosem dla świata polskiego filmu. Zobaczcie, jak wygląda jego grób niemal miesiąc po pogrzebie.

Kariera Edwarda Linde-Lubaszenki. Aktor pracował do końca

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego w wieku 86 lat, zostawiając w smutku najbliższych, w tym córkę Beatę, syna Olafa i wnuki. Śmierć artysty była wielką stratą dla całego środowiska filmowego, zwłaszcza że mimo wieku niemal do ostatnich chwil pozostawał aktywny w zawodzie.

Przez lata swojej bogatej drogi zawodowej wykreował blisko 70 postaci w filmach, ponad 100 na deskach teatrów i blisko 80 w produkcjach Teatru Telewizji. Jego symboliczne rozstanie ze sceną miało miejsce 21 września w warszawskim Teatrze Narodowym. Wtedy po raz ostatni wcielił się w postać słynnego Stańczyka w sztuce "Wesele" opartej na dramacie Stanisława Wyspiańskiego (wcześniej odgrywał tę rolę w Starym Teatrze).

Swoją decyzję o zakończeniu pracy zawodowej oficjalnie ogłosił dopiero w końcówce zeszłego roku na antenie programu "Dzień Dobry TVN". W porannym magazynie gościł niespełna dwa miesiące przed swoim odejściem.

Jak wygląda grób Edwarda Linde-Lubaszenki?

Pogrzeb wybitnego aktora odbył się 24 lutego, czyli ponad dwa tygodnie po jego śmierci. Uroczystości rozpoczęły się przed południem mszą żałobną w Kościele Środowisk Twórczych przy warszawskim Placu Teatralnym, który udekorowano białymi kwiatami. Przed ołtarzem spoczęła trumna, a obok niej wyeksponowano państwowe odznaczenia zmarłego.

Po nabożeństwie uczestnicy pogrzebu przenieśli się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie artystę pochowano w Alei Zasłużonych. Miejsce spoczynku zostało wręcz zasypane przez żałobników licznymi wieńcami, wiązankami i pojedynczymi kwiatami.

Osoby odwiedzające obecnie grób aktora mogą mieć wrażenie, że od uroczystości minęło zaledwie kilka dni. Płyta nagrobna wciąż zakryta jest wiązankami z pogrzebu, które zdążyły już zwiędnąć. Wśród nich odznacza się biało-czerwone serce, a u stóp pomnika stoją dawno wypalone znicze.

Tak wygląda teraz grób Edwarda Linde-Lubaszenko
Wzruszająca mowa córki na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki
