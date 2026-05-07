Matura 2026 angielski rozszerzony odpowiedzi. Gotowa rozprawka i rozwiązane zadania [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI]

Temat rozprawki – to o tym mówią wszyscy

Zgodnie z pierwszymi przeciekami, które pojawiają się w mediach społecznościowych, najwięcej emocji budzi temat rozprawki. Wygląda na to, że CKE postawiło na zagadnienie związane z podróżami, co dla wielu mogło być zarówno ulgą, jak i wyzwaniem. Pełne polecenie miało brzmieć następująco: Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zwiedzanie Europy koleją. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety korzystania z tego środka transportu podczas podróży zagranicznych.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością budowania zrównoważonej argumentacji. Z jednej strony należało opisać zalety podróży koleją, takie jak aspekty ekologiczne czy możliwość podziwiania krajobrazów. Z drugiej – wskazać wady, np. wyższe koszty w porównaniu z tanimi liniami lotniczymi czy dłuższy czas przejazdu.

O czym trzeba było pamiętać pisząc rozprawkę?

Samo odniesienie się do tematu to nie wszystko. Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów za wypracowanie na poziomie rozszerzonym, maturzyści muszą spełnić szereg formalnych wytycznych CKE. Kluczowe elementy podlegające ocenie to:

zgodność z poleceniem. Praca musi w pełni realizować temat, odnosząc się do wszystkich jego elementów (w tym przypadku zarówno do wad, jak i zalet).

długość. Wypracowanie powinno liczyć od 200 do 250 słów.

struktura. Tekst musi mieć czytelną kompozycję, obejmującą wstęp, rozwinięcie z logicznie przedstawionymi argumentami oraz zakończenie.

bogactwo językowe. Oceniany jest szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych, adekwatny do poziomu rozszerzonego.

poprawność językowa. Niezwykle ważna jest jak najmniejsza liczba błędów gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Jak mogłaby wyglądać rozprawka z tematu 1?

More and more young people are choosing to explore Europe by rail, drawn by the promise of adventure. This mode of transport offers a unique experience. However, while train travel has many benefits, it is not without its disadvantages.

The primary advantage of train travel is the ability to witness the continent's diverse landscapes. Unlike flying, trains allow passengers to see the changing scenery up close. Furthermore, train stations are usually located in city centres, saving travellers time and money on airport transfers. Another benefit is environmental; trains are a more sustainable option than short-haul flights, appealing to eco-conscious travellers.

On the other hand, train travel can be considerably slower than flying, a crucial factor for those on a tight schedule. A two-hour flight could translate into a full day on a train. Another drawback is the cost. While early bookings offer good deals, last-minute tickets are often surprisingly expensive, sometimes exceeding flight prices. Finally, popular routes can be overcrowded during peak season, which detracts from the experience.

In conclusion, while exploring Europe by train provides a scenic and eco-friendly way to travel, it has clear trade-offs regarding time and cost. It is best suited for those who prioritise the journey over the speed of arrival and plan their trips in advance. The choice ultimately depends on one's travel style and budget.

Co jeszcze podobno znalazło się w arkuszu?

Uczniowie, którzy skończyli pisać przed czasem, donoszą również o innych częściach egzaminu. Choć to na razie nieoficjalne informacje, dają one pewien obraz tegorocznego arkusza.

Zróżnicowane akcenty w słuchankach. Pojawiły się głosy, że jedno z nagrań zawierało dialog z wyraźnym, nietypowym akcentem, co mogło utrudnić zrozumienie.

Teksty o współczesnych technologiach. Zdający wspominają, że w części dotyczącej czytania ze zrozumieniem pojawił się tekst o wpływie nowych technologii na rynek pracy.

Podchwytliwe struktury gramatyczne. Jak co roku, nieoficjalne relacje wskazują, że część leksykalno-gramatyczna zawierała kilka "pułapek" sprawdzających znajomość rzadziej używanych idiomów i konstrukcji.

Odpowiedzi do możliwych zadań z arkusza maturalnego 2026

Zadanie 5: Uzupełnianie luk w tekście

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Wpisz w każdą lukę (5.1.–5.5.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–F), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

COULD YOU READ A MESSAGE FROM ALIENS?

In late May 2023, three radio astronomy observatories detected a strange signal which was apparently coming from somewhere around Mars. The mysterious transmission seemed to be a message from intelligent life trying to contact Earth. 5.1. ___ Apart from being an artist, she works as a licensed radio operator at the Search for Extra-Terrestrial Intelligence Institute and the Green Bank Observatory in West Virginia, USA.

De Paulis’ message, which is part of a project called A Sign in Space, is a test run of what it might be like for humans to receive – and try to decipher – an extraterrestrial message. 5.2. ___ Isn’t it strange that they’ve never really investigated what receiving and trying to decipher such a message would be like?

In order to turn this idea into reality, de Paulis worked with a group that included – among others – astronomers and anthropologists. They met on a monthly basis, brainstorming ideas on what an alien civilization might send us. 5.3. ___ This measure was taken to prevent the details of the plan from being leaked, thus endangering the whole project. Finally, after much preparation, de Paulis decided to transmit the encoded message. On May 24, 2023, a spacecraft orbiting Mars sent the message to Earth, where it was received by astronomers in northern California, West Virginia and Italy. 5.4. ___ Their theories about what the message might contain are plentiful, with speculation about possible connections to chemistry, DNA structure and numerical systems. Anyone can join the discussion on the project’s dedicated website. So far, the content of the message has been kept strictly confidential. 5.5. ___ She definitely won’t be doing it too soon. Decoding the message must take time because it requires people with different skills to collaborate. "An extraterrestrial message would belong to all humanity, so we should all have the possibillity to contribute to its interpretation," she says.

Brakujące zdania:

A. In the later phase of the project, she narrowed the group down to just three people in order to maintain confidentiality.

B. After all, scientists have been searching for signals from outer space for more than 60 years.

C. It wasn't the first time she had managed to send a mysterious signal which was received in outer space.

D. However, the intercepted communication, though sent from space, originated on Earth and was the work of Daniela de Paulis.

E. Daniela de Paulis has decided that she will only begin to give clues if people are really struggling with deciphering the message.

F. Since then, researchers and amateur codebreakers alike have been making a great effort to decipher the message de Paulis transmitted.

Prawdopodobne rozwiązanie:

5.1: D - Zdanie to wyjaśnia, że sygnał nie pochodził od obcych, lecz był dziełem Danieli de Paulis, co jest logicznym wprowadzeniem tej postaci do tekstu.

5.2: B - Zdanie to stanowi kontrast do opisywanego projektu, podkreślając, że choć od lat szukamy sygnałów, to nigdy nie przygotowaliśmy się na ich odbiór i rozszyfrowanie.

5.3: A - Zdanie to opisuje konkretne działanie (zmniejszenie grupy), które miało na celu zachowanie poufności projektu, co jest spójne z dalszą częścią akapitu.

5.4: F - Zdanie to logicznie opisuje reakcję na otrzymany sygnał – badacze i amatorzy rozpoczęli próby jego rozszyfrowania.

5.5: E - Zdanie to odnosi się do przyszłości i warunku, pod którym de Paulis udzieli wskazówek, co pasuje do kontekstu trwającego procesu dekodowania.

Zadanie 9: Transformacje zdań

Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI LITERAMI, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

9.1. I received an urgent call while they were serving the main course.BEINGI received an urgent call while the main course _________________________.

9.2. I’d prefer you to send the presentation to me by 10 p.m.RATHERI’d _________________________ the presentation to me by 10 p.m.

9.3. "You entered the room without my permission," she said to John.ACCUSEDShe _________________________ the room without her permission.

9.4. I can’t find my phone – I’m afraid I didn’t pick it up from the table in the café.MUSTI can’t find my phone – I _________________________ it on the table in the café.

Prawdopodobne rozwiązanie:

9.1: was being served.

9.2: rather you sent

9.3: accused John of entering

9.4: must have left

Kiedy oficjalne informacje?

Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień i publikację arkuszy CKE trzeba poczekać do godziny 14:00. Wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni pełną treść zadań na swojej stronie internetowej. Krótko po tym w naszych artykułach zaczną się też pojawiać pierwsze propozycje odpowiedzi, które pozwolą maturzystom wstępnie ocenić, jak im poszło.

