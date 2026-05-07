Odpowiedzi z matury 2026 angielski rozszerzony. Arkusze CKE i rozwiązania

Egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym rozpoczęły się w czwartek o godz. 9:00. Egzamin rozszerzony potrwa 150 minut, a dwujęzyczny 180 minut. To właśnie język angielski pozostaje najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym wybieranym przez maturzystów. Chęć zdawania angielskiego rozszerzonego zadeklarowało ponad 252 tys. tegorocznych absolwentów, a poziomu dwujęzycznego ponad 12 tys.

W arkuszu maturzyści rozwiązują zadania ze słuchania, rozumienia tekstów, środków językowych oraz piszą wypracowanie. Wynik egzaminu rozszerzonego nie ma progu zaliczeniowego, ale jest bardzo ważny podczas rekrutacji na studia. To właśnie dlatego wielu maturzystów wybiera więcej niż jeden przedmiot dodatkowy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować oficjalne arkusze jeszcze tego samego dnia. W naszym artykule pojawią się odpowiedzi do matury 2026 z angielskiego rozszerzonego, rozwiązania zadań oraz arkusze CKE PDF. Dzięki temu maturzyści będą mogli szybko sprawdzić swoje wyniki i porównać odpowiedzi z proponowanymi rozwiązaniami.