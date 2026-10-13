Tak Tomasz Włosok wyglądał na początku kariery. Dziś jest jednym z najlepszych polskich aktorów

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-13 5:20

Urodzony 13 października 1990 roku Tomasz Włosok to dziś jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce. Mało kto jednak pamięta, jak wyglądał, stawiając pierwsze kroki w popularnych serialach. Jego metamorfoza jest zdumiewająca: zobaczcie sami w naszej galerii, jak bardzo się zmienił.

Tak zaczynał Tomasz Włosok. Od krakowskiej szkoły do wielkiego ekranu

Tomasz Włosok to jeden z tych aktorów, którzy konsekwentnie budowali swoją pozycję w polskim kinie. Urodzony w Warszawie, swoją aktorską drogę związał z Krakowem, gdzie w 2016 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jeszcze w tym samym roku zadebiutował na dużym ekranie w docenionym przez krytyków filmie Macieja Pieprzycy "Jestem mordercą". Zaledwie rok później miał okazję współpracować z legendą, partnerując Bogusławowi Lindzie w ostatnim dziele Andrzeja Wajdy, "Powidoki". Zanim jednak na dobre podbił kino, widzowie mogli go kojarzyć z popularnych seriali, takich jak "Pierwsza miłość" czy "M jak miłość", gdzie stawiał swoje pierwsze kroki przed kamerą.

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Role, które zdefiniowały jego karierę. Od gangstera po strażnika granicznego

Prawdziwy przełom w karierze Tomasza Włosoka nadszedł wraz z rolami, które na stałe zapisały się w pamięci widzów. Jego kreacja "Waldena" w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" przyniosła mu nagrodę za drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Później ponownie wszedł do świata przestępczego, wcielając się w postać Nikodema "Nikosia" Skotarczaka w produkcji "Jak pokochałam gangstera". Aktor nie boi się jednak trudnych i społecznie zaangażowanych tematów. Jego rola strażnika granicznego Jana w głośnym filmie Agnieszki Holland "Zielona granica" została nagrodzona prestiżową Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego. Do jego najważniejszych występów należy także zaliczyć kreację legendarnego boksera w filmie "Kulej. Dwie strony medalu" oraz rolę w pierwszym polskim serialu Netflixa, "1983", gdzie zagrał u boku Roberta Więckiewicza.

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Kameleon polskiego kina. To za tę cechę pokochali go widzowie

Tomasz Włosok zdobył ogromne uznanie publiczności dzięki swojej niezwykłej wszechstronności i aktorskiej odwadze. Widzowie cenią go za to, że z równą łatwością potrafi wcielić się w postać bezwzględnego gangstera, zagubionego młodego człowieka czy funkcjonariusza targanego moralnymi dylematami. Jego największym atutem jest autentyczność, którą wnosi do każdej roli. Fani podkreślają jego charyzmę i zdolność do tworzenia wielowymiarowych, wiarygodnych postaci, które na długo pozostają w pamięci. To właśnie ta umiejętność bycia "kameleonem" sprawiła, że jest dziś jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów swojego pokolenia.

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Niesamowita metamorfoza Tomasza Włosoka. Zmienił się nie do poznania

Na przestrzeni lat kariery Tomasz Włosok przeszedł imponującą transformację, która doskonale odzwierciedla jego aktorską dojrzałość. Widzowie, którzy pamiętają go z początków kariery jako szczupłego chłopaka o łagodnych rysach, dziś mogą być zaskoczeni jego wizerunkiem. Do wymagających ról, takich jak gangsterzy czy sportowcy, aktor niejednokrotnie przechodził fizyczne metamorfozy, pracując nad sylwetką, zapuszczając zarost czy zmieniając fryzurę. Z młodego aktora stał się dojrzałym mężczyzną, którego wygląd i spojrzenie nabrały niezwykłej głębi. Ta zmiana jest doskonale widoczna na zdjęciach, które pokazują jego drogę od debiutanta do czołowej postaci polskiego kina.

Uśmiechnięty aktor Tomasz Włosok w czarnej czapce i koszulce. O metamorfozie gwiazdy kina przeczytasz na Eska.
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Życie prywatne z dala od fleszy. Z kim związany jest znany aktor?

Choć jego kariera nabrała zawrotnego tempa, Tomasz Włosok bardzo dba o swoją prywatność. Od wielu lat tworzy udany i stabilny związek z aktorką Malwiną Buss. Para konsekwentnie unika medialnego zgiełku i skandali, ceniąc sobie spokój domowego zacisza. W 2019 roku ich rodzina powiększyła się - na świat przyszła córka Jagoda, która jest ich oczkiem w głowie. W czerwcu 2026 roku natomiast para poinformowała, że spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Aktor rzadko mówi o swoim życiu osobistym, dając do zrozumienia, że to sfera, którą chce zachować wyłącznie dla siebie i najbliższych.

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Tomasz Włosok ani na chwilę nie zwalnia tempa i pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Po głośnych rolach, które przyniosły mu nominacje do Orłów, zaangażował się w kolejne ambitne projekty. W 2025 roku widzowie mogli go oglądać w filmie "Zaprawdę Hitler umarł". W tym roku natomiast aktor zagrał główne role w dwóch produkcjach - filmach "Dziki" oraz "Król dopalaczy". To najlepszy dowód na to, że jego pozycja w branży jest niezachwiana, a najlepsi reżyserzy chętnie powierzają mu kluczowe i wymagające role.

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