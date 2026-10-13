Tak Tomasz Włosok wyglądał na początku kariery. Dziś jest jednym z najlepszych polskich aktorów

Tak zaczynał Tomasz Włosok. Od krakowskiej szkoły do wielkiego ekranu

Tomasz Włosok to jeden z tych aktorów, którzy konsekwentnie budowali swoją pozycję w polskim kinie. Urodzony w Warszawie, swoją aktorską drogę związał z Krakowem, gdzie w 2016 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jeszcze w tym samym roku zadebiutował na dużym ekranie w docenionym przez krytyków filmie Macieja Pieprzycy "Jestem mordercą". Zaledwie rok później miał okazję współpracować z legendą, partnerując Bogusławowi Lindzie w ostatnim dziele Andrzeja Wajdy, "Powidoki". Zanim jednak na dobre podbił kino, widzowie mogli go kojarzyć z popularnych seriali, takich jak "Pierwsza miłość" czy "M jak miłość", gdzie stawiał swoje pierwsze kroki przed kamerą.

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Role, które zdefiniowały jego karierę. Od gangstera po strażnika granicznego

Prawdziwy przełom w karierze Tomasza Włosoka nadszedł wraz z rolami, które na stałe zapisały się w pamięci widzów. Jego kreacja "Waldena" w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" przyniosła mu nagrodę za drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Później ponownie wszedł do świata przestępczego, wcielając się w postać Nikodema "Nikosia" Skotarczaka w produkcji "Jak pokochałam gangstera". Aktor nie boi się jednak trudnych i społecznie zaangażowanych tematów. Jego rola strażnika granicznego Jana w głośnym filmie Agnieszki Holland "Zielona granica" została nagrodzona prestiżową Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego. Do jego najważniejszych występów należy także zaliczyć kreację legendarnego boksera w filmie "Kulej. Dwie strony medalu" oraz rolę w pierwszym polskim serialu Netflixa, "1983", gdzie zagrał u boku Roberta Więckiewicza.

Kameleon polskiego kina. To za tę cechę pokochali go widzowie

Tomasz Włosok zdobył ogromne uznanie publiczności dzięki swojej niezwykłej wszechstronności i aktorskiej odwadze. Widzowie cenią go za to, że z równą łatwością potrafi wcielić się w postać bezwzględnego gangstera, zagubionego młodego człowieka czy funkcjonariusza targanego moralnymi dylematami. Jego największym atutem jest autentyczność, którą wnosi do każdej roli. Fani podkreślają jego charyzmę i zdolność do tworzenia wielowymiarowych, wiarygodnych postaci, które na długo pozostają w pamięci. To właśnie ta umiejętność bycia "kameleonem" sprawiła, że jest dziś jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów swojego pokolenia.

Niesamowita metamorfoza Tomasza Włosoka. Zmienił się nie do poznania

Na przestrzeni lat kariery Tomasz Włosok przeszedł imponującą transformację, która doskonale odzwierciedla jego aktorską dojrzałość. Widzowie, którzy pamiętają go z początków kariery jako szczupłego chłopaka o łagodnych rysach, dziś mogą być zaskoczeni jego wizerunkiem. Do wymagających ról, takich jak gangsterzy czy sportowcy, aktor niejednokrotnie przechodził fizyczne metamorfozy, pracując nad sylwetką, zapuszczając zarost czy zmieniając fryzurę. Z młodego aktora stał się dojrzałym mężczyzną, którego wygląd i spojrzenie nabrały niezwykłej głębi. Ta zmiana jest doskonale widoczna na zdjęciach, które pokazują jego drogę od debiutanta do czołowej postaci polskiego kina.

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Życie prywatne z dala od fleszy. Z kim związany jest znany aktor?

Choć jego kariera nabrała zawrotnego tempa, Tomasz Włosok bardzo dba o swoją prywatność. Od wielu lat tworzy udany i stabilny związek z aktorką Malwiną Buss. Para konsekwentnie unika medialnego zgiełku i skandali, ceniąc sobie spokój domowego zacisza. W 2019 roku ich rodzina powiększyła się - na świat przyszła córka Jagoda, która jest ich oczkiem w głowie. W czerwcu 2026 roku natomiast para poinformowała, że spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Aktor rzadko mówi o swoim życiu osobistym, dając do zrozumienia, że to sfera, którą chce zachować wyłącznie dla siebie i najbliższych.

Czym dziś zajmuje się Tomasz Włosok? Jego kalendarz pęka w szwach

Tomasz Włosok ani na chwilę nie zwalnia tempa i pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Po głośnych rolach, które przyniosły mu nominacje do Orłów, zaangażował się w kolejne ambitne projekty. W 2025 roku widzowie mogli go oglądać w filmie "Zaprawdę Hitler umarł". W tym roku natomiast aktor zagrał główne role w dwóch produkcjach - filmach "Dziki" oraz "Król dopalaczy". To najlepszy dowód na to, że jego pozycja w branży jest niezachwiana, a najlepsi reżyserzy chętnie powierzają mu kluczowe i wymagające role.