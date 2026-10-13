Zaczynała jako dziecko w "Na dobre i na złe". Tak wyglądały jej pierwsze kroki w aktorstwie

Pola Gonciarz pojawiła się na ekranach, gdy miała zaledwie trzy lata. To właśnie w 2001 roku zadebiutowała w epizodycznej roli Hanusi, córki Kuźników, w jednym z odcinków serialu "Na dobre i na złe". Choć była to niewielka rola, zapoczątkowała jej długą przygodę z kamerą. Mało kto pamięta, że rok później ponownie wystąpiła w tej samej produkcji, tym razem wcielając się w córkę sanitariusza Marcina. Jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2014 roku, kiedy na stałe dołączyła do obsady "Na dobre i na złe" jako Blanka Consalida, córka serialowej Wiktorii.

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Blanka z "Na dobre i na złe" to nie wszystko. Gdzie jeszcze grała Pola Gonciarz?

Choć rola w popularnej telenoweli TVP2 przyniosła jej największą rozpoznawalność, Pola Gonciarz ma na swoim koncie wiele innych, zróżnicowanych projektów. Widzowie mogli ją zobaczyć w głośnych produkcjach filmowych, takich jak "Asymetria" z 2020 roku czy "Wesele" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego rok później. Aktorka chętnie przyjmowała także gościnne role w serialach kryminalnych, pojawiając się między innymi w produkcjach "Komisarz Mama", "Komisarz Alex" czy "Ojciec Mateusz". W 2023 roku zaprezentowała swój talent wokalny w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie ostatecznie zajęła szóste miejsce. Warto dodać, że jej wszechstronność potwierdza nagroda publiczności, którą zdobyła w 2017 roku w krajowych eliminacjach do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy.

Widzowie pokochali ją za talent i naturalność. Czym zachwyca Pola Gonciarz?

Pola Gonciarz zdobyła ogromną sympatię publiczności przede wszystkim dzięki roli Blanki Consalidy, w której dorastała na oczach całej Polski. Widzowie docenili jej autentyczność i sposób, w jaki przez lata rozwijała swoją postać. Jej niezwykła wszechstronność - łączenie aktorstwa z ogromną pasją do tańca - sprawia, że jest postrzegana jako artystka kompletna. Udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" pozwolił jej pokazać się z zupełnie innej strony, udowadniając, że ma nie tylko talent aktorski, ale również świetny głos i charyzmę sceniczną. Otrzymane nagrody, zarówno od publiczności w konkursie tanecznym, jak i od dziennikarzy na festiwalu w Opolu w 2019 roku, są najlepszym dowodem na to, że jej praca jest doceniana.

Niezwykła metamorfoza Poli Gonciarz. Z małej dziewczynki wyrosła na piękną kobietę

Metamorfoza Poli Gonciarz jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie, głównie dlatego, że widzowie mogli śledzić ją niemal od samego początku. Zaczynała jako urocza trzylatka w "Na dobre i na złe", a kilkanaście lat później wróciła na ten sam plan jako nastolatka. Przez lata jej wizerunek bardzo się zmieniał. Z dziewczyny z sąsiedztwa, którą fani serialu pamiętają z pierwszych lat grania Blanki, przeistoczyła się w świadomą swojego stylu, elegancką kobietę. Dziś Pola Gonciarz zachwyca dojrzałością i pewnością siebie. Jej zmiana jest widoczna nie tylko w wyglądzie, ale także w profesjonalnym wizerunku, który konsekwentnie buduje od lat.

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Życie prywatne trzyma z dala od mediów. Wiadomo, kim jest jej ojciec

Pola Gonciarz bardzo dba o swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego. Wiadomo jednak, że talent artystyczny odziedziczyła w genach. Jej ojcem jest znany reżyser filmowy i teatralny, Sebastian Gonciarz. Aktorka konsekwentnie budowała swoją karierę w oparciu o własne umiejętności i ciężką pracę. Ważnym krokiem w jej rozwoju zawodowym było ukończenie w 2023 roku studiów na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, co dało jej solidne, warsztatowe podstawy do dalszej pracy.

Co dziś robi Pola Gonciarz? Jej kariera nabrała rozpędu

Ostatnie lata były dla Poli Gonciarz niezwykle pracowite. W 2025 roku widzowie mogli ją oglądać w głośnym filmie akcji "Druga furioza" oraz w serialu "Zaraz wracam", gdzie wcieliła się w postać dziennikarki Anny Sawickiej. Po tak intensywnym okresie aktorka z pewnością nie zwalnia tempa i angażuje się w kolejne projekty. Dzięki połączeniu popularności zdobytej w "Na dobre i na złe" z solidnym wykształceniem i wszechstronnym talentem, Pola Gonciarz jest dziś jedną z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia w Polsce, której kariera prężnie rozwija się zarówno w telewizji, jak i w filmie.