Alan Andersz popłakał się w "Jaka to melodia?". Co się stało? Jest nagranie

Alan Andersz pojawił się w programie "Jaka to melodia?". Skąd to wzruszenie?

Alan Andersz zagrał w popularnym show "Jaka to melodia?" i udało mu się dotrzeć aż do finału. Tam czekało na niego siedem melodii, których tytuły musiał odgadnąć. Miał na to zaledwie 30 sekund. Zadanie było trudne, a w pewnym momencie aktor tak się wzruszył, że popłynęły łzy.

Zaskoczyliśmy finalistę i to bardzo. Były i łzy radości, i łzy wzruszenia. Finał Alana Andersza - czytamy na facebookowym profilu show Telewizji Polskiej.

Można tam też znaleźć nagranie z odcinka. Widać na nim, jak gwiazdor skupia się, by wygrać w finale.

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Alan odgadywał melodię za melodią. Nie dało się ukryć, że bardzo się stresował, zresztą sam to przyznał. Po sześciu piosenkach Alan nieco się odprężył, bo pozostał mu tylko jeden hit do odgadnięcia. Nie było to łatwe zadanie. Po 10 sekundach słuchania Andersz powiedział:

Mój tata mi to śpiewał w sypialni jak byłem dzieciakiem. A mój tato zmarł w grudniu. Aleście dali mi numer!

Odgadł, że melodia to "Yellow Submarine".

Tata się cieszy - podsumował prowadzący show Robert Janowski.

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Internauci komentują. "Alan wymiata, te łzy były tak szczere, że aż sama łzę uroniłam"

Fragment z odcinka z Alanem Anderszem (ZNAJDZIECIE GO TUTAJ) natychmiast zaczęli komentować internauci:

"Lubimy go prawda? Brawo Alan! Ps. Ten program dzięki Robertowi wrócił na swoje tory", "Cudowny odcinek, bardzo mi się podobał. Zresztą uwielbiam 'Jaka to melodia?', prowadzących i grających , jesteście wspaniali", "Aż się schował za pulpit", "Cudowny odcinek i finał, kochani jesteście", "Alan wymiata, te łzy były tak szczere, że aż sama łzę uroniłam", "Są nieraz takie utwory, co przypominają wesołe albo przykre wspomnienia".

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