Nie żyje Piotr Klimczak. Gwiazdy żegnają znanego warszawskiego restauratora

Nie żyje Piotr Klimczak. Miał 41 lat

Piotr Klimczak nie żyje. Znany w stolicy restaurator, który współtworzył projekt JOEL Sharing Concept, odszedł z tego świata w wieku 41 lat. O śmierci poinformowała jego żona, Brygida Naumowicz-Klimczak, zamieszczając w mediach społecznościowych chwytający za serce post.

Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze - napisała na Instagramie.

Do publikacji dołączono kolorową fotografię, ukazującą zmarłego jako pełnego życia i uśmiechu człowieka. Właśnie takiego chcą go zapamiętać najbliżsi. Piotr Klimczak zmagał się z poważną dolegliwością, którą był nowotwór trzustki, o czym informował publicznie w sierpniu ubiegłego roku. Wszystko rozpoczęło się, jak sam wspominał, od niepozornych bólów brzucha, po których nastąpił szybki rozwój choroby.

Zachorowałem, mój świat się trochę zachwiał i w kilka chwil totalnie zmienił. Zdiagnozowano u mnie raka trzustki. Wszystko zaczęło się jakiś miesiąc albo dwa temu, już sam nie wiem. Ból brzucha potem gastroskopia, pierwsze wyniki, żółtaczka mechaniczna trzy tygodnie w szpitalu, ostre zapalenie trzustki i wynik wycinka - pisał Klimczak.

Mimo trudnej diagnozy nie opuszczała go pozytywna energia. W mediach społecznościowych regularnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat codzienności, pasji do kulinariów czy procesu leczenia. Choć bywały momenty załamania, nawet z sali szpitalnej przesyłał uśmiechnięte fotografie, starając się utrzymywać pozytywne nastawienie.

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Gwiazdy żegnają Piotra Klimczaka

W marcu ubiegłego roku pojawiła się nadzieja, gdy Piotr Klimczak pisał o remisji nowotworu. W najtrudniejszych chwilach mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony bliskich, którzy nie pozwalali mu tracić nadziei na lepsze jutro.

Na szczęście jest kilka takich osób w moim życiu, które pomogły mi wyjść z tego stanu i na nowo odnaleźć radość. Zacznijmy od tego, że one tego werdyktu nie przyjęły, a tym samym zaraziły mnie optymizmem i wiarą. Dały mi do ręki wiele narzędzi, które pomagają mi przejść przez ten cały proces - przekazał na Facebooku.

Niestety, walka z rakiem trzustki zakończyła się śmiercią. 5 czerwca Brygida Naumowicz-Klimczak podzieliła się tragiczną informacją o odejściu ukochanego męża. Jej wpis natychmiast zapełnił się słowami otuchy, również od znanych postaci z branży rozrywkowej. Wyrazy współczucia złożyli m.in. Maja Sablewska, Łukasz Jemioł, Michał Borowik, Zofia Zborowska czy Ania Karwan.

Piotruś - na zawsze w naszych sercach zostaniesz uśmiechnięty, stylowy, zabawny, z szeroko otwartymi ramionami witający nas w progu Joela. Do zobaczenia. Love - napisała Maja Bohosiewicz.

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