Zatrzymanie w Bytomiu. 29-latek miał w mieszkaniu ponad 22 kg marihuany

Akcja kryminalnych w Bytomiu. Przejęto 22 kg marihuany

Działania operacyjne policjantów z Komisariatu Policji V w Bytomiu doprowadziły ich do mieszkania na terenie miasta, gdzie według posiadanych informacji miały być przechowywane nielegalne substancje. Informacje te szybko się potwierdziły, gdy funkcjonariusze weszli do lokalu i odkryli hermetycznie zapakowane worki z suszem roślinnym. Wstępne testy wykazały, że zabezpieczona substancja to marihuana o łącznej wadze ponad 22 kilogramów. To jednak nie wszystko, ponieważ 29-latek posiadał przy sobie również kilkadziesiąt gramów amfetaminy, a śledczy ustalili, że cały towar został przemycony do Polski z Holandii.

Przemytnik z Bytomia aresztowany. Grozi mu 20 lat więzienia

W czwartek, 4 czerwca 2026 roku, Sąd Rejonowy w Bytomiu pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury i śledczych. Zatrzymany 29-letni mieszkaniec Bytomia został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy, w czasie których będzie oczekiwał na dalsze postępowanie. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz ich przemytu wewnątrzwspólnotowego, co stanowi poważne przestępstwo. Zgodnie z obowiązującym prawem, za transgraniczny przemyt tak dużej ilości narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.

Źródło: Policja.pl