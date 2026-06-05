Zatrzymanie podpalaczki w gminie Niedźwiada. 51-latka ma na koncie 39 pożarów

Seria pożarów w gminie Niedźwiada. Mieszkańcy żyli w strachu od marca

Problem tajemniczych pożarów w gminie Niedźwiada trwał od marca aż do końca maja tego roku, angażując ogromne siły lokalnej policji i straży pożarnej. W tym okresie służby odnotowały łącznie 39 przypadków podpaleń, które regularnie wybuchały na terenach leśnych, łąkach oraz nieużytkach rolnych. Nieustanne zagrożenie i niepewność budziły niepokój wśród lokalnej społeczności, która obserwowała kolejne działania nieuchwytnego sprawcy. Wspólne działania funkcjonariuszy i strażaków koncentrowały się na patrolowaniu zagrożonych obszarów i zbieraniu informacji mogących doprowadzić do ujęcia podpalacza.

Podpalaczka na rowerze wpadła na gorącym uczynku. Przełom w śledztwie

Kulminacja zdarzeń nastąpiła w niedzielę, 31 maja, kiedy służby ratunkowe aż pięciokrotnie interweniowały przy gaszeniu pożarów na terenie gminy. Tego samego dnia patrolujący okolicę policjanci z Lubartowa zwrócili uwagę na kobietę przemieszczającą się rowerem w rejonie, gdzie pojawiał się ogień. Jej zachowanie wzbudziło podejrzenia, co skłoniło funkcjonariuszy do podjęcia interwencji. Szybko okazało się, że to właśnie 51-letnia rowerzystka była poszukiwaną seryjną podpalaczką, którą udało się zatrzymać na gorącym uczynku, tuż po kolejnym podłożeniu ognia.

51-latka usłyszała 39 zarzutów i trafiła do aresztu

Zatrzymaną okazała się 51-letnia mieszkanka gminy Niedźwiada. Skrupulatnie zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej aż 39 odrębnych zarzutów. Każdy z nich dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na wniosek policji i prokuratury, Sąd Rejonowy w Lubartowie podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Kobieta została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o ostrożność. Twoja reakcja ma znaczenie

W związku z zakończeniem sprawy seryjnych podpaleń, policja ponownie apeluje do mieszkańców o zachowanie czujności i rozwagę. Służby przypominają o konieczności natychmiastowego informowania o wszelkich zauważonych pożarach lub podejrzanym zadymieniu, ponieważ szybka reakcja może zapobiec tragedii. Jednocześnie funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwłaszcza podczas korzystania z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych. Odpowiedzialne zachowanie to klucz do uniknięcia poważnych strat materialnych oraz zagrożenia dla życia i zdrowia.

Źródło: Policja.pl