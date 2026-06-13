Michał Piróg zdradził powód odejścia z "Top Model". Nie chciał być "panem od modelek"

Duże zmiany w "Top Model"

"Top Model" powróci jesienią z nową edycją, która będzie znacznie inna od ostatnich. Widzowie zobaczą nie czterech, a pięciu jurorów. Za stołem komisji zasiądzie stylistka Ewelina Gralak, która dołączy do Joanny Krupy, Marcina Tyszki, Dawida Wolińskiego i Katarzyny Sokołowskiej. Zmiany będą też w gronie prowadzących. W 15. sezonie uczestników dopingować nie będzie Michał Piróg, a Klaudia El Dursi. Skąd ta zmiana? Michał Piróg postanowił zrezygnować z programu, a ostatnio wyjaśnił, jaki był powód.

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Michał Piróg miał dosyć bycia "panem od modelek"

Michał Piróg był ostatnio gościem podcastu "P.S. I LOVE YOU" Amy Siekluckiej. W rozmowie z aktorką zdradził, co tak naprawdę było jego motywacją do rezygnacji z "Top Model".

Na pewno poczułem, że muszę zrobić sobie przerwę, ale nie dlatego, że telewizja już mnie bardzo, bardzo zmęczyła. Dała mi wiele niesamowitych przeżyć, fajnych projektów, znajomości. Też dużo nauczyła mnie. Natomiast będąc tylko w telewizji albo aż w telewizji albo ciągle w telewizji, przymykamy sobie, o ile też nie zamykamy, pewnych furtek. Stajesz się twarzą z telewizji, ludzie cię kojarzą z danym brandem, z danymi programami. Twoje nazwisko przestaje być twoim nazwiskiem. Już przestajesz być byłym tancerzem, choreografem, tylko zostajesz panem od modelek, panem od "Top Model". Zostaje ci się przepięta taka duża łatka, która niby nie jest zła, ale w innych dziedzinach mojego życia zaczyna być uciążliwa. [...] Idziesz na casting i pytania: ten od modelek będzie grał tę rolę?" - mówił Michał Piróg.

"Top Model" zamykało mu drzwi

Michał Piróg ma aktualnie ambicje związane z aktorstwem, a rola prowadzącego "Top Model" była problematyczna.

Jak sobie to uświadomiłem pierwszy raz 10 lat temu, jak mi powiedziała pani Szumowska, że to trochę jest problematyczne, bo myślimy o tobie w pewnym filmie, ale jak będziesz panem od modelek, to trochę jest problem - opowiadał w rozmowie z Sieklucką.

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