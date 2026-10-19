Tak będzie wyglądała Hadziukowa w 11. sezonie "Rancza". Nie poznacie jej!

"Ranczo” to serial, który na stałe wpisał się w historię polskiej telewizji. Emitowany w latach 2006–2016 opowiadał o losach mieszkańców Wilkowyj, a barwna galeria postaci sprawiła, że widzowie pokochali tę produkcję niemal natychmiastowo. Jedną z nich była Celina Hadziukowa, czyli żona Tadeusza, stałego bywalca słynnej ławeczki.

Początkowo nieśmiała i stojąca w cieniu męża, z czasem rozwinęła skrzydła, prowadząc własny biznes i współtworząc Wilkowyje Cheese & Pierogi Company. Hadziukowa miała cięty język, ogromną zaradność i charakterystyczne ognistoczerwone włosy, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Dziś, kiedy Telewizja Polska oficjalnie zapowiedziała prace nad nowym, sześcioodcinkowym sezonem roboczo nazwanym "Ranczo. Zemsta Wiedźm”, fani zastanawiają się, czy Hadziukowa również powróci na ekran.

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Hadziukowa z "Rancza"

Dorota Nowakowska dzięki roli Hadziukowej zyskała ogromną popularność. Aktorka,po zakończeniu "Rancza”, postanowiła skupić się głównie na pracy teatralnej. Od lat związana jest z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie można zobaczyć ją m.in. w spektaklach "Alicja w Krainie Czarów” i "Cesarz”. W telewizji pojawia się rzadziej, głównie w epizodach, ale wciąż jest aktywna zawodowo.

Przez ostatnie lata aktorka przeszła niezłą metamorfozę. Po krótkich, rudych włosach Hadziukowej nie ma już śladu. Aktorka postawiła na jasny blond i bardziej klasyczny styl ubierania, dzięki czemu wygląda zupełnie inaczej niż w serialu. Jej fani są zaskoczeni zmianą, a ci, którzy pamiętają ją z czasów "Rancza”, z pewnością będą chcieli zobaczyć, jak w nowej odsłonie mogłaby ponownie wcielić się w Celinę Hadziukową.

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