Po rozstaniu z Maciejem Pelą (36 l.) aktorka musiała zorganizować sobie życie na nowo. Agnieszka Kaczorowska (33 l.) finalizuje właśnie prace w swoim nowym domu na warszawskim Wawrze. Nieruchomość w stanie deweloperskim kosztowała ją półtora miliona złotych.

Byli małżonkowie ustalili szczegóły podziału majątku, decydując, że dotychczasowa posiadłość oraz zobowiązania kredytowe pozostaną przy Macieju Peli. Decyzja ta miała na celu zapewnienie stabilizacji ich córkom, Gabrysi i Emilce, zwłaszcza w obliczu medialnych doniesień o rzekomej niewierności celebrytki. Tancerka początkowo wynajmowała mieszkanie w śródmieściu Warszawy, jednak ostatecznie zdecydowała się na zakup własnej nieruchomości w pobliżu dawnego domu.

Koszt nowej willi Agnieszki Kaczorowskiej

Metraż domu usytuowanego na strzeżonym osiedlu wynosi około 100 metrów kwadratowych, a do budynku przylega ogród o podobnej powierzchni. Wartość inwestycji oscyluje w granicach 1,5 miliona złotych, przy czym – jak podaje „Super Express” – Agnieszka Kaczorowska mogła liczyć na wsparcie finansowe rodziców. W nowym lokum towarzyszy jej obecny partner, Marcin Rogacewicz. Para niedawno urządzała sypialnię, a aktor osobiście wnosił materac na piętro.

Remont u gwiazdy serialu Klan

Wnętrza wciąż wymagają sporych nakładów pracy, a na ścianach w wielu miejscach dominuje surowy beton. Gwiazda pod koniec minionego roku tłumaczyła ten stan rzeczy ograniczeniami budżetowymi. Mimo trwającego remontu, Boże Narodzenie spędziła już w nowej lokalizacji.

„Nie wiem, czy do świąt będą już meble, ale choćby to miały być święta na poduszkach w wersji piknikowej, nie stracą uroku, bo będziemy razem” – mówiła w grudniu Agnieszka Kaczorowska.

