Byli małżonkowie ustalili szczegóły podziału majątku, decydując, że dotychczasowa posiadłość oraz zobowiązania kredytowe pozostaną przy Macieju Peli. Decyzja ta miała na celu zapewnienie stabilizacji ich córkom, Gabrysi i Emilce, zwłaszcza w obliczu medialnych doniesień o rzekomej niewierności celebrytki. Tancerka początkowo wynajmowała mieszkanie w śródmieściu Warszawy, jednak ostatecznie zdecydowała się na zakup własnej nieruchomości w pobliżu dawnego domu.

Koszt nowej willi Agnieszki Kaczorowskiej

Metraż domu usytuowanego na strzeżonym osiedlu wynosi około 100 metrów kwadratowych, a do budynku przylega ogród o podobnej powierzchni. Wartość inwestycji oscyluje w granicach 1,5 miliona złotych, przy czym – jak podaje „Super Express” – Agnieszka Kaczorowska mogła liczyć na wsparcie finansowe rodziców. W nowym lokum towarzyszy jej obecny partner, Marcin Rogacewicz. Para niedawno urządzała sypialnię, a aktor osobiście wnosił materac na piętro.

Remont u gwiazdy serialu Klan

Wnętrza wciąż wymagają sporych nakładów pracy, a na ścianach w wielu miejscach dominuje surowy beton. Gwiazda pod koniec minionego roku tłumaczyła ten stan rzeczy ograniczeniami budżetowymi. Mimo trwającego remontu, Boże Narodzenie spędziła już w nowej lokalizacji.

„Nie wiem, czy do świąt będą już meble, ale choćby to miały być święta na poduszkach w wersji piknikowej, nie stracą uroku, bo będziemy razem” – mówiła w grudniu Agnieszka Kaczorowska.

