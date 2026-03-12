Mąż zmarłej Magdaleny Majtyki ujawnia datę pogrzebu. Jego pożegnanie łamie serce!

Tragiczny finał poszukiwań 41-letniej aktorki

W wieku zaledwie 41 lat zmarła Magdalena Majtyka, aktorka znana ze scen teatralnych i seriali telewizyjnych. Jej nagłe odejście, poprzedzone trwającymi kilka dni dramatycznymi poszukiwaniami, wstrząsnęło rodziną, środowiskiem artystycznym i fanami. Wszystko zaczęło się we Wrocławiu 4 marca, kiedy to kobieta wyszła z domu i po kilku godzinach urwała kontakt z bliskimi. Zaniepokojona rodzina błyskawicznie zgłosiła zaginięcie na policję, a mąż aktorki opublikował w internecie przejmujący apel z prośbą o pomoc.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy - pisał w mediach społecznościowych.

Niestety, szanse na szczęśliwy finał szybko malały.

Tajemnicza śmierć aktorki na Dolnym Śląsku

Kilkudniowe poszukiwania przyniosły przełom, gdy w Biskupicach Oławskich zlokalizowano rozbity samochód aktorki. We wraku jednak nie odnaleziono kobiety. Ciało 41-latki odkryto później w zalesionym terenie nieopodal miejsca odnalezienia pojazdu. Policja potwierdziła tragiczny finał akcji poszukiwawczej, a prokuratura natychmiast wszczęła śledztwo, by wyjaśnić okoliczności ostatnich chwil życia Magdaleny Majtyki.

Przeprowadzona wstępna sekcja zwłok nie dała jasnej odpowiedzi co do przyczyny zgonu. Biegli wykluczyli jednak, aby aktorka zmarła w wyniku urazu. Na ten moment śledczy nie znaleźli również śladów świadczących o udziale osób trzecich. Kluczowe dla śledztwa okażą się dokładne wyniki badań histopatologicznych oraz toksykologicznych.

Jedna z badanych hipotez zakłada, że kobieta mogła samodzielnie opuścić rozbity pojazd i dopiero po pewnym czasie stracić przytomność. Na ostateczne wyniki śledztwa przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Śmierć 41-latki wywołała ogromny ból w środowisku artystycznym. Wrocławski Teatr Muzyczny Capitol, z którym była związana, podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanych przedstawień. Koledzy ze sceny i najbliżsi żegnają aktorkę w poruszających pożegnaniach internetowych.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Magdaleny Majtyki?

We wtorek, 12 marca, Piotr Bartos, mąż tragicznie zmarłej aktorki, zamieścił na Facebooku osobisty i chwytający za serce wpis.

Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał - napisał na Facebooku Piotr Bartos.

Te słowa są niezwykle poruszające.

Do wpisu mężczyzna dołączył grafikę ze zdjęciem zmarłej żony, z której wynika, że uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 17 marca.

