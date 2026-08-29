Drużynowy Puchar Świata. Czy Polacy odczarują warszawski tor?

Skład kadry na finałowy turniej

Trener Stanisław Chomski ogłosił pięcioosobowy skład na dzisiejszy finał. W drużynie znaleźli się uczestnicy indywidualnych mistrzostw świata: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Zestawienie uzupełnia Maciej Janowski, który niedawno wywalczył swój czwarty tytuł mistrza Polski. Polacy jako gospodarze byli automatycznie zwolnieni z udziału w eliminacjach do tego turnieju. Pewni startu byli również Australijczycy, a stawkę finalistów uzupełniły awansujące z półfinałów reprezentacje Danii i Wielkiej Brytanii.

Reprezentanci Polski stoją przed szansą przerwania niekorzystnej passy na stołecznym obiekcie. Do tej pory na PGE Narodowym rozegrano łącznie dziewięć turniejów cyklu Grand Prix. Mimo licznych prób żadnemu z naszych żużlowców nie udało się tam dotąd triumfować indywidualnie. Gospodarze mają ogromną nadzieję na całkowite odczarowanie tego toru właśnie w dzisiejszej rywalizacji zespołowej. Pierwszy wyścig zawodów w Warszawie zaplanowano punktualnie na godzinę 19.00.

Jak wygląda historia polskich sukcesów

Drużynowy Puchar Świata funkcjonuje w sportowym kalendarzu nieprzerwanie od 2001 roku. Zastąpił on rozgrywane w poprzednich dekadach klasyczne drużynowe mistrzostwa świata. Polska reprezentacja jest bezapelacyjnym liderem klasyfikacji wszech czasów pod względem wygranych. Biało-czerwoni zdobywali najwyższe trofeum łącznie dziewięć razy w całej historii dyscypliny. Swój ostatni wielki triumf nasi zawodnicy świętowali podczas poprzedniej edycji w 2023 roku na wrocławskim owalu.

Warto pamiętać o zmianach regulaminowych, które zaszły w latach 2018–2022. Międzynarodowe władze organizowały w tym czasie wyłącznie turniej Speedway of Nations w formacie par. W tej specyficznej formule biało-czerwonym nie udało się jeszcze odnieść końcowego zwycięstwa. Tradycyjny Drużynowy Puchar Świata powrócił do kalendarza żużlowego w 2023 roku. Ustalono obowiązujący do teraz system, według którego czteroosobowe zmagania drużynowe odbywają się dokładnie co trzy lata.