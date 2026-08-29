Dolly Parton i Carl Dean przeżyli razem blisko 60 lat. Gwiazda country zmarła po utracie ukochanego męża

Przypadkowe spotkanie zaowocowało błyskawicznym uczuciem. Zakochani spędzili ze sobą resztę życia, wspólnie stawiając czoła licznym wyzwaniom oraz poważnym kryzysom. Piosenkarka wielokrotnie opowiadała o ich wspólnej drodze bez owijania w bawełnę. Relacja tej dwójki zupełnie nie przypominała idealnych scenariuszy rodem z Hollywood. Właśnie ten brak ułudy sprawił, że ich związek zapisał się na kartach historii show-biznesu jako niesamowicie autentyczny.

Dolly Parton i Carl Dean. Wielkie uczucie narodziło się w pralni

Dolly Parton w wieku osiemnastu lat postanowiła podbić rynek muzyczny i przeprowadziła się do Nashville. W 1964 roku na jej drodze stanął dwudziestoletni wówczas Carl Dean. Do ich pierwszego spotkania doszło tuż przed wejściem do miejscowej pralni Wishy Washy. Ten z pozoru mało znaczący zbieg okoliczności zapoczątkował miłosną relację trwającą przez kolejne 59 lat!

Dolly Parton wyznała po latach, że od samego początku poczuła do nowo poznanego mężczyzny ogromne przyciąganie. Zaledwie dwa lata po nawiązaniu znajomości zakochani wzięli ślub w miejscowości Ringgold na terenie stanu Georgia. Sama uroczystość miała bardzo kameralny i prywatny charakter. Nowożeńcom towarzyszyło jedynie bardzo wąskie grono osób, w tym matka piosenkarki Avie Lee Parton oraz udzielający im sakramentu duchowny wraz ze swoją partnerką.

Ukochany artystki zupełnie nie interesował się blaskiem fleszy i blichtrem wielkiego świata. Mężczyzna skupiał się na rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa budowlanego specjalizującego się w kładzeniu nawierzchni asfaltowych. Również w kwestiach gustu muzycznego para stała na dwóch przeciwległych biegunach. Wokalistka pałała miłością do dźwięków country, podczas gdy jej wybranek zdecydowanie preferował mocniejsze brzmienia rockowe.

Mąż Dolly Parton stronił od kamer. Fani myśleli, że mężczyzna nie istnieje

Awersja partnera piosenkarki do popularności przybierała ogromne rozmiary. Wśród wielbicieli wokalistki krążyły nawet żarty o tym, że artystka wymyśliła sobie małżonka. Sama zainteresowana wyjaśniała regularnie, że jej ukochany zwyczajnie ceni sobie spokój z dala od obiektywów aparatów. Przez prawie sześćdziesiąt lat wspólnego życia mężczyzna w zasadzie unikał publicznego funkcjonowania w roli męża sławnej żony. Uczestniczył zaledwie w jednej imprezie branżowej oraz zaledwie raz kibicował gwieździe w trakcie realizacji programu telewizyjnego. Traktował on bowiem ich relację jako sferę całkowicie intymną.

Autorka hitów była przekonana o zbawiennym wpływie takiej autonomii na ich długoletni staż. Małżonkowie nie przebywali ze sobą bez przerwy, skupiając się natomiast na pielęgnowaniu wzajemnej czułości poprzez codzienne, drobne zachowania. Piosenkarka ze wzruszeniem opowiadała o wiosennych niespodziankach od męża. Ukochany obdarowywał ją wówczas naręczami świeżych żonkili, do których dołączał specjalnie ułożone, zwięzłe utwory poetyckie.

Rok po roku nadal dbamy o siebie. Mamy swoje małe rytuały

Takie podejście do życia we dwoje często podkreślała w wywiadach sama Dolly Parton. Artystka z przymrużeniem oka sugerowała, że prawdziwą receptą na udane pożycie była jej ciągła nieobecność w domu. Zarówno ona, jak i jej życiowy partner mocno cenili sobie prywatność oraz wolność osobistą.

Tajemnica przeboju "Jolene". Dolly Parton opisała zafascynowaną pracownicę banku

Najwięcej domysłów wokół życia prywatnego pary wywołała premiera kultowego utworu "Jolene". Wydana w 1973 roku kompozycja stanowiła dramatyczny apel porzuconej kobiety do innej dziewczyny o zostawienie w spokoju jej ukochanego mężczyzny. Wielbiciele gwiazdy muzyki country snuli przypuszczenia o poważnym kryzysie w jej własnym małżeństwie. Zastanawiano się powszechnie nad prawdziwym sensem tekstu tej kultowej piosenki.

Rzeczywistość stojąca za powstaniem tego singla miała jednak inny wymiar. Mąż artystki faktycznie posłużył jako bezpośrednie źródło natchnienia dla autorki. Wokalistka dostrzegła pewnego dnia ogromne zainteresowanie, jakim jej męża darzyła zatrudniona w miejscowym banku kobieta o rudych włosach. Mężczyzna zupełnie nie przejmował się tą sytuacją. Piosenkarka natomiast reagowała na to wszystko z ogromnym dystansem. Często dogryzała partnerowi z powodu jego podejrzanie regularnych wizyt w tamtej placówce finansowej.

Naprawdę dużo czasu spędzasz w tym banku. Nie sądzę, żebyśmy mieli aż tyle pieniędzy.

Sama tytułowa postać została natomiast nazwana na cześć zupełnie kogoś innego. Gwiazda po raz pierwszy spotkała się z tym imieniem podczas rozmowy z nastoletnią miłośniczką swojej twórczości. Dziewczynka podeszła do niej z prośbą o złożenie autografu na pamiątkę. Artystka zachwyciła się brzmieniem słowa Jolene do tego stopnia, że złożyła fance specjalną obietnicę. Zadeklarowała wówczas stworzenie dedykowanej jej kompozycji muzycznej.

Trudne chwile Dolly Parton. Psa uratował gwiazdę przed samobójstwem

Piosenkarka po upływie wielu lat przyznała się do zdradzenia swojego wieloletniego partnera. Pozamałżeńska relacja przyniosła jej jednak wyłącznie ogromne cierpienie. Jej ówczesny kochanek niespodziewanie uciął wszelkie kontakty, doprowadzając artystkę do potężnego załamania nerwowego. Gwiazda country znalazła się w tak dramatycznym położeniu, że poważnie myślała o popełnieniu samobójstwa. Przez długi czas wpatrywała się samotnie w pistolet ukryty w nocnej szafce we własnym domu. W tamtym kluczowym momencie na schodach pojawił się jej ukochany pies o imieniu Popeye. Dźwięk kroków czworonoga natychmiast otrzeźwił pogrążoną w rozpaczy kobietę.

W kolejnych latach wokalistka musiała stawić czoła poważnym zaburzeniom odżywiania, co skutkowało błyskawicznym przybieraniem na wadze. W tym wyjątkowo mrocznym okresie ogromną rolę odegrała postawa jej oficjalnego partnera życiowego. Mężczyzna wykazał się wielką dojrzałością i wyrozumiałością. Zdecydował się nie przekreślać ich małżeństwa i mężnie wspierał żonę w powrocie do zdrowia.

Małżonkowie nigdy nie doczekali się narodzin własnego potomstwa. Ten brak piosenkarka rekompensowała sobie utrzymywaniem niezwykle bliskich więzi z córkami swojej siostry oraz chrześnicą, popularną artystką Miley Cyrus. Gwiazda country wykazywała także ogromne zaangażowanie w działania na rzecz wspierania najmłodszych pokoleń. Cel ten realizowała za pośrednictwem powołanej do życia w 1995 roku specjalnej inicjatywy edukacyjnej o nazwie Dolly Parton's Imagination Library.

Dolly Parton i Carl Dean odnowili przysięgę. Drugi ślub po pół wieku

W 2016 roku para zdecydowała się na symboliczne ponowienie obietnic złożonych przed laty. Wokalistka nareszcie otrzymała szansę na zorganizowanie wspaniałej ceremonii dokładnie według swoich własnych, wymarzonych planów. Równo pięćdziesiąt lat po swoim pierwszym, niezwykle cichym ślubie zakochani raz jeszcze wyznali sobie dozgonną miłość.

Mąż legendy country odszedł z tego świata 3 marca 2025 roku jako osiemdziesięciodwulatek. Artystka podczas długotrwałej opieki nad chorym partnerem całkowicie przestała dbać o własną kondycję. Po utracie miłości swojego życia wokalistka mocno podupadła na zdrowiu, a jej codzienność zaczęła się sypać. Dolly Parton zmarła niespełna półtora roku po swoim ukochanym, 25 sierpnia 2026 roku, kończąc tym samym piękną i długą historię ich wspólnej drogi.