Daniił Miedwiediew zaczepił Igę Świątek przed Roland Garros. Błyskotliwa riposta Polki

Czołowi zawodnicy światowego rankingu pojawili się niedawno na specjalnym evencie zorganizowanym przez francuskiego producenta rakiet Tecnifibre. Oboje na co dzień korzystają ze sprzętu tej samej firmy na tenisowych arenach. To właśnie podczas tego prestiżowego spotkania reprezentant Rosji zdecydował się publicznie docenić wyjątkowe umiejętności polskiej zawodniczki.

– Podziwiam mecze Igi – rozpoczął swoją wypowiedź Daniił Miedwiediew, wprowadzając liderkę światowego zestawienia w lekkie zakłopotanie. Rosyjski tenisista szybko uzupełnił swoją myśl i przyznał przed zgromadzonymi gośćmi, że szczególnie chętnie śledzi poczynania raszynianki tuż przed własnymi występami, aby na własne oczy przekonać się, jak powinno się prawidłowo rywalizować na nawierzchni ziemnej.

Zawodnik nie zdołał jednak w pełni rozwinąć swojej myśli przed publicznością, ponieważ nasza reprezentantka błyskawicznie przerwała jego wywód.

– Niestety gram po tobie, musisz poczekać trzy godziny – odparła ze śmiechem najlepsza rakieta świata, czym natychmiast wywołała ogromne rozbawienie wśród wszystkich uczestników francuskiego eventu.

Rosjanin błyskawicznie podłapał rzucony przez liderkę rankingu żart. Z uśmiechem na ustach zasugerował zgromadzonym, że prawdopodobnie właśnie z tego powodu nie notuje jeszcze imponujących osiągnięć podczas prestiżowych turniejów rozgrywanych na kortach o nawierzchni z mączki ceglanej.

– No właśnie dlatego mi się nie udaje, bo oglądam niewłaściwe osoby grające na mączce – rzucił żartobliwie zawodnik. Chwilę później gwiazdor tenisa postanowił skomentować swoją aktualną dyspozycję sportową. – Zawsze daję z siebie wszystko. Czasem się udaje, czasem nie. W Rzymie było całkiem nieźle, więc mam nadzieję, że w Roland Garros też będzie w okej – zaznaczył Miedwiediew, nawiązując do swojego niedawnego startu we Włoszech, gdzie dotarł aż do półfinału. W tamtym turnieju ostatecznie wyeliminował go późniejszy triumfator całych zawodów, Jannik Sinner.

Najlepsza polska tenisistka wraca do stolicy Francji jako czterokrotna zwyciężczyni tego wielkoszlemowego turnieju i eksperci ponownie wymieniają ją w wąskim gronie absolutnych faworytek do sięgnięcia po trofeum. Gra na mączce ceglanej od wielu sezonów stanowi jej największy sportowy atut. W przypadku reprezentanta Rosji dotychczasowym szczytem możliwości we French Open jest udział w fazie ćwierćfinałowej, do której udało mu się awansować w 2021 roku.