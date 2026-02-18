Beata Szydło pogratulowała polskim medalistom. Wpis wywołał polityczną awanturę

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wywalczyli srebrny medal w konkursie duetów na skoczni w Predazzo podczas Igrzysk Olimpijskich 2026.

Sukces biało-czerwonych docenili politycy, jednak gratulacje złożone przez Beatę Szydło spotkały się z bardzo burzliwym odbiorem.

Sekcja komentarzy pod wpisem europosłanki zamieniła się w pole politycznej bitwy, choć nie zabrakło tam również merytorycznych gratulacji dla sportowców.

Kacper Tomasiak gwiazdą Igrzysk. Reakcja polityków

Dla 19-letniego Kacpra Tomasiaka tegoroczne Igrzyska Olimpijskie okazały się pasmem sukcesów. Młody zawodnik stał się prawdziwym bohaterem reprezentacji, zdobywając najpierw srebro na skoczni normalnej, następnie brąz na dużej, by ostatecznie – wspólnie z Pawłem Wąskiem – sięgnąć po tytuł wicemistrzów olimpijskich w rywalizacji duetów. Do ostatecznych rozstrzygnięć przyczyniła się pogoda, gdyż gwałtowna śnieżyca w Predazzo wymusiła wcześniejsze zakończenie zawodów, co okazało się korzystne dla Polaków. Wybitna forma nastolatka nie umknęła uwadze czołowych polityków, w tym Andrzeja Dudy czy Donalda Tuska. Głos zabrała również Beata Szydło, która regularnie gratulowała Tomasiakowi kolejnych krążków. Jej ostatni wpis wywołał jednak niespodziewane emocje.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek po niesamowitym konkursie zdobywają olimpijski srebrny medal dla Polski! Gratulacje!

Internauci komentują wpis Beaty Szydło. Polała się fala hejtu

Aktywność europosłanki Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku spotkała się z natychmiastową reakcją użytkowników serwisu. Niestety, znaczna część dyskusji dryfowała z dala od sportowych emocji związanych z Igrzyskami Olimpijskimi. Komentujący wykorzystali okazję do politycznych przepychanek i osobistych ataków, a wiele wpisów cechowało się wyjątkową agresją.

Jak rządził PiS nie było tylu medali na olimpiadzie. Brawo premier!!! Pan Donald Tusk; Pisowska propaganda działa najszybciej

W morzu politycznych złośliwości i wzajemnych oskarżeń udało się jednak dostrzec głosy rozsądku. Wielu internautów postanowiło zignorować polityczny kontekst i skupić się na tym, co najważniejsze – czyli na docenieniu historycznego wyczynu polskich skoczków.