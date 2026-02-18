Jekaterina Kurakowa olśniewa urodą i wzbudza ogromne emocje. Zjawiskowe zdjęcia łyżwiarki

Życiowy występ na lodowisku w Mediolanie

Jekaterina Kurakowa wyrasta na prawdziwe objawienie trwających Igrzysk Olimpijskich 2026. Łyżwiarka, która przyszła na świat w 2002 roku w stolicy Rosji, od blisko siedmiu lat startuje w biało-czerwonych barwach. We wtorek, 17 lutego, sportsmenka zanotowała znakomity występ. Kurakowa pobiła swój rekord sezonu i zapewniła sobie awans do czwartkowego programu dowolnego. Zawodniczka zaprezentowała układ do nostalgicznej piosenki "N'insiste pas" Camille Lellouche, nadając swojemu tańcowi głęboki, osobisty wymiar.

"Nie chcę płakać, że moje życie jest takie ciężkie, bo każde jest, ale chciałam tym programem pokazać, że moje nie jest cukierkowe i zawsze szczęśliwe. Też miałam złe doświadczenia i to próbuję przekazać"

– mówiła Jekaterina Kurakowa po swoim występie.

Gwiazda mediów społecznościowych i ulubienica fanów

Warto odnotować, że łyżwiarka jest jedną z dwóch reprezentantek Polski na tegorocznych igrzyskach, które urodziły się w Rosji – drugą jest Julia Szczecinina. Obie zawodniczki przyciągają uwagę nie tylko talentem, ale i urodą. Jekaterina Kurakowa ma już na koncie występy na olimpiadzie w Pekinie oraz mistrzostwach Europy. Jej dorobek jest imponujący: zwycięstwo w zawodach Challenger Series oraz aż siedmiokrotne mistrzostwo Polski. Oprócz sukcesów sportowych, duże zainteresowanie budzi jej aktywność w internecie, gdzie dzieli się prywatnymi kadrami, w tym popularnymi zdjęciami w przebraniach halloweenowych.

"Piękna jesteś; Nawet w kostiumie wyglądasz przerażająco pięknie, dajesz Katia!!!; Lovely"

– czytamy w komentarzach internautów. Fotografie utalentowanej łyżwiarki, która podbija serca kibiców, dostępne są w przygotowanej galerii.

Zdjęcia polskiej łyżwiarki zachwycają

