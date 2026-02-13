Nie żyje Bożena Dykiel. Jej twarz znają niemal wszyscy Polacy

Polska kultura straciła jedną ze swoich najbardziej wyrazistych i charyzmatycznych postaci. O śmieci Bożeny Dykiel 13 lutego 2026 roku poinformował w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Miała 77 lat.

Grała u Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień"), u Janusza Zaorskiego ("Awans"). Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego ("Dzień świra"), Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w "Balladynie" Słowackiego; to były czasy kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego "rewolucyjnego" spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie - czytamy w poście ks. Andrzeja Lutra.

Była jedną z tych aktorek, których nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym – charakterystyczny głos, ekspresja, bezkompromisowość i ogromne poczucie humoru sprawiały, że nawet epizodyczne role zapadały w pamięć widzów.

Kim była Bożena Dykiel?

Urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i już na początku lat 70. związała się ze Studenckim Teatrem Satyryków. W latach 1972–1985 była aktorką Teatr Narodowy w Warszawie, gdzie stworzyła szereg wybitnych kreacji scenicznych.

Do historii przeszła jej Goplana w „Balladynie” – w inscenizacji Adam Hanuszkiewicz – wjeżdżająca na scenę motocyklem Honda. Był to symbol nowoczesnego, odważnego teatru lat 70.

Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły jej role filmowe u najwybitniejszych reżyserów. Wystąpiła m.in. w filmach Andrzej Wajda:

Wesele,

Ziemia obiecana,

Człowiek z żelaza,

Wielki Tydzień.

Publiczność pokochała ją także za komediowe wcielenia, zwłaszcza w produkcjach Stanisław Bareja. Jej Miećka Aniołowa z serialu Alternatywy 4 do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych postaci polskiej telewizji.

Młodsze pokolenia widzów znały ją przede wszystkim jako Marię Ziębę z serialu Na Wspólnej, w którym występowała nieprzerwanie od 2003 roku, stając się „serialową mamą” kilku generacji odbiorców.

Zapamiętano ją również z ról w filmach Dzień świra i Wszyscy jesteśmy Chrystusami w reżyserii Marek Koterski.

Artystka żywioł. Nie tylko na scenie

Dykiel słynęła z bezpośredniości i ogromnego dystansu do siebie. W wywiadach bywała bezkompromisowa, zabawna i szczera. Nigdy nie próbowała dopasowywać się do wizerunkowych schematów. Jak wspominali współpracownicy – „wchodziła na plan i od razu było wiadomo, że zaczyna się prawdziwe granie”.

Potrafiła łączyć dramat z groteską, komedię z czułością. Jej bohaterki były prawdziwe – trochę zadziorne, trochę wzruszające, zawsze ludzkie.

Była żoną Ryszarda Kirejczyka, z którym miała dwie córki. Ceniła prywatność i rzadko mówiła o życiu rodzinnym, skupiając się przede wszystkim na pracy artystycznej. Za swoje zasługi została odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Kiedy pogrzeb Bożeny Dykiel?

Obecnie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb aktorki. O dacie i miejscu ceremonii będzie informowali na bieżąco.