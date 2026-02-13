Nie żyje Bożena Dykiel. Jej twarz znają niemal wszyscy Polacy
Polska kultura straciła jedną ze swoich najbardziej wyrazistych i charyzmatycznych postaci. O śmieci Bożeny Dykiel 13 lutego 2026 roku poinformował w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Miała 77 lat.
Grała u Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień"), u Janusza Zaorskiego ("Awans"). Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego ("Dzień świra"), Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w "Balladynie" Słowackiego; to były czasy kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego "rewolucyjnego" spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie - czytamy w poście ks. Andrzeja Lutra.
Była jedną z tych aktorek, których nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym – charakterystyczny głos, ekspresja, bezkompromisowość i ogromne poczucie humoru sprawiały, że nawet epizodyczne role zapadały w pamięć widzów.
Kim była Bożena Dykiel?
Urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i już na początku lat 70. związała się ze Studenckim Teatrem Satyryków. W latach 1972–1985 była aktorką Teatr Narodowy w Warszawie, gdzie stworzyła szereg wybitnych kreacji scenicznych.
Do historii przeszła jej Goplana w „Balladynie” – w inscenizacji Adam Hanuszkiewicz – wjeżdżająca na scenę motocyklem Honda. Był to symbol nowoczesnego, odważnego teatru lat 70.
Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły jej role filmowe u najwybitniejszych reżyserów. Wystąpiła m.in. w filmach Andrzej Wajda:
- Wesele,
- Ziemia obiecana,
- Człowiek z żelaza,
- Wielki Tydzień.
Publiczność pokochała ją także za komediowe wcielenia, zwłaszcza w produkcjach Stanisław Bareja. Jej Miećka Aniołowa z serialu Alternatywy 4 do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych postaci polskiej telewizji.
Młodsze pokolenia widzów znały ją przede wszystkim jako Marię Ziębę z serialu Na Wspólnej, w którym występowała nieprzerwanie od 2003 roku, stając się „serialową mamą” kilku generacji odbiorców.
Zapamiętano ją również z ról w filmach Dzień świra i Wszyscy jesteśmy Chrystusami w reżyserii Marek Koterski.
Artystka żywioł. Nie tylko na scenie
Dykiel słynęła z bezpośredniości i ogromnego dystansu do siebie. W wywiadach bywała bezkompromisowa, zabawna i szczera. Nigdy nie próbowała dopasowywać się do wizerunkowych schematów. Jak wspominali współpracownicy – „wchodziła na plan i od razu było wiadomo, że zaczyna się prawdziwe granie”.
Potrafiła łączyć dramat z groteską, komedię z czułością. Jej bohaterki były prawdziwe – trochę zadziorne, trochę wzruszające, zawsze ludzkie.
Była żoną Ryszarda Kirejczyka, z którym miała dwie córki. Ceniła prywatność i rzadko mówiła o życiu rodzinnym, skupiając się przede wszystkim na pracy artystycznej. Za swoje zasługi została odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Polecany artykuł:
Kiedy pogrzeb Bożeny Dykiel?
Obecnie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb aktorki. O dacie i miejscu ceremonii będzie informowali na bieżąco.