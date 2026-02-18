Misiek Koterski nie daje forów synowi. Jego metody mogą zaskoczyć

Michał Koterski objął funkcję kapitana w "Kocham Cię, Polsko!", traktując to wyzwanie z przymrużeniem oka, ale i sporym zaangażowaniem. Choć dla wielu widzów to tylko show, dla niego każda rozgrywka to walka o punkty. W rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że rywalizacja to jego żywioł, a praca na planie to dla niego czysta przyjemność, która nie przypomina typowych obowiązków zawodowych.

To niesamowita zabawa. Tu trudno mówić o tym, żeby to w ogóle była praca. To jest po prostu ciągła, ciągła zabawa

- mówi Michał Koterski.

Jednak gdy emocje biorą górę, sentymenty schodzą na drugi plan. Koterski otwarcie przyznaje, że nie lubi smaku porażki i ta cecha przekłada się bezpośrednio na jego relacje z synem, Fryderykiem. W ich domowych potyczkach nie ma miejsca na "podkładanie się" dla świętego spokoju, co aktor podkreśla z pełną szczerością.

To rywalizacja, która kosztuje mnie duże emocji, bo ja nienawidzę przegrywać. I nawet jak gram z moim synem w gry, mimo że on ma 8 lat, to nigdy nie daję mu wygrywać.

Reakcja syna na przegrane ojca

Okazuje się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Fryderyk również podchodzi do wyników bardzo ambicjonalnie, co widać było podczas turnieju charytatywnego u Kuby Błaszczykowskiego. Gdy tata poniósł porażkę, syn nie krył swojego rozczarowania i wprost zakomunikował ojcu swoje niezadowolenie, grożąc nawet bojkotem kolejnych wyjazdów.

Ostatnio byłem u Kuby Błaszczykowskiego na turnieju charytatywnym i przegraliśmy. I Frysio podszedł i mówi, tata przegrałeś, więcej tu nie przyjedziemy. (...) No więc nie wiem, jak będzie z oglądaniem. Ma to po mnie, nie lubi przegrywać.

Ważną lekcję pokory Fryderyk odebrał jednak nie od taty, a od legendy polskiej siatkówki. Podczas meczu Ligi Narodów, Piotr Gacek przekazał chłopcu cenną radę, która – jak się okazuje – zakiełkowała w głowie 8-latka. Chłopiec wykorzystał słowa sportowca w szkole, pocieszając kolegę po nieudanym zadaniu.

Byliśmy na Lidze Narodów zaproszeni przez Gacka, jednego z naszych siatkarzy, libero, który święcił wielkie triumfy z reprezentacją Polski. Poszliśmy tam, niestety Polska przegrała i Frysio wszedł taki zdenerwowany. Gacek mówi: "Słuchaj, ale ty musisz zrozumieć, że czasami, żeby zostać mistrzem, trzeba przegrać 100 razy". I ja mu ciągle to powtarzałem, on nie chciał tego słuchać, a ostatnio pani napisała mi, że w szkole była taka sytuacja, że zrobił pierwszy zadanie, kolega się zmartwił, a on powiedział: "Słuchaj, spokojnie, żeby wygrać, to najpierw trzeba przegrać 100 razy".

Pojedynek kapitanów bez sentymentów

W programie "Kocham Cię, Polsko!" naprzeciwko Koterskiego stanie Filip Gurłacz. Panowie prywatnie darzą się sympatią i znają z innych projektów, a Gurłacz odwiedził nawet klinikę aktora, wspierając pacjentów. Mimo tej przyjaźni, na wizji nie będzie taryfy ulgowej – liczy się tylko zwycięstwo, a sympatia kończy się tam, gdzie zaczyna się gra o punkty.

Filipa bardzo lubię, poznaliśmy się już na innym planie. Ucieszyłem się, że to właśnie on będzie kapitanem przeciwnej drużyny, bo się znamy. Odwiedził też moją klinikę leczenia uzależnień, wsparł naszych pacjentów i wykonał świetną pracę. Ma również niesamowitą, bardzo inspirującą historię. Jednak kiedy doszło do rywalizacji, sentymenty i sympatia się skończyły. To, co było fajne, jest już za nami - teraz zaczyna się prawdziwa walka.

Misiek Koterski o emocjach, rywalizacji i nauce życia na planie "Kocham Cię, Polsko"