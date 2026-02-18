Kimmy Repond okrzyknięta nową miss igrzysk. 19-latka kradnie show

Nowa ikona zimowych aren, 19-letnia Kimmy Repond, rzuca rękawicę dotychczasowej "miss igrzysk", Jutcie Leerdam.

Reprezentantka Szwajcarii w łyżwiarstwie figurowym ma już w dorobku mistrzostwo kraju oraz brąz czempionatu Starego Kontynentu.

Wyjątkowe umiejętności w połączeniu z elegancją sprawiają, że nastolatka jest coraz częściej zestawiana z holenderską panczenistką.

Finałowy występ Repond na igrzyskach da odpowiedź, czy zdoła ona przypieczętować swój status nowej gwiazdy sportu.

Do niedawna uwaga mediów i sympatyków sportowego piękna koncentrowała się głównie na holenderskiej panczenistce, Jutcie Leerdam. Sytuacja uległa zmianie wraz z pojawieniem się młodszej zawodniczki z innej dyscypliny, która robi furorę w sieci. Kimmy Repond zdobywa ogromną popularność w internecie, gdzie jej zdjęcia i nagrania biją rekordy zasięgów. Obserwatorzy doceniają nie tylko jej aparycję, ale przede wszystkim kunszt i lekkość, z jaką porusza się po tafli.

Kim jest Kimmy Repond? Sukcesy młodej Szwajcarki

Urodzona 18 października 2006 roku w Bazylei zawodniczka wyróżnia się znakomitymi warunkami fizycznymi, mierząc aż 174 cm wzrostu. Mimo młodego wieku, Szwajcarka zdążyła już zapisać się w historii dyscypliny znaczącymi osiągnięciami. Rok 2023 przyniósł jej sensacyjny brązowy medal mistrzostw Europy, a w kolejnym sezonie sięgnęła po tytuł mistrzyni swojego kraju.

Jej mocna pozycja w światowej czołówce nie jest dziełem przypadku, co potwierdził występ na mistrzostwach świata. Repond zajęła tam prestiżowe piąte miejsce, a sędziowie ocenili jej program dowolny na rekordowe 133,38 pkt. Wyniki te dowodzą, że nastolatka jest poważną kandydatką do najwyższych laurów, a nie jedynie medialną ciekawostką.

Porównania do Jutty Leerdam i zachwyt internautów

Zestawianie obu sportsmenek stało się naturalne, mimo że reprezentują zupełnie odmienne dyscypliny zimowe. Leerdam kojarzona jest z dynamiką i siłą panczenistki, podczas gdy Szwajcarka wnosi na lód artystyczną finezję. Połączenie klasycznej urody z techniczną perfekcją sprawia, że występy 19-latki przyciągają wzrok milionów.

- Kimmy to przyszłość tego sportu. Ma wszystko, by stać się globalną ikoną - piszą zachwyceni fani w mediach społecznościowych.

Kiedy startuje Kimmy Repond? Walka o olimpijskie medale

Już wkrótce kibice będą mieli okazję zweryfikować formę zawodniczki w najważniejszym starcie sezonu. Reprezentantka Szwajcarii zaprezentuje się w czwartek podczas finału solistek na igrzyskach olimpijskich. Niezależnie od tego, czy udźwignie ciężar presji, Kimmy Repond już została uznana za jedno z największych objawień ostatnich miesięcy w świecie sportu.