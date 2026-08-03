Syn Wiśniewskiego ujawnia tajemnice dzieciństwa. Fabienne była nękana w szkole, musiała uciekać

Michał Wiśniewski i Mandaryna przez wiele lat stanowili jeden z najbardziej komentowanych duetów w polskim przemyśle rozrywkowym. Ich zawarcie związku małżeńskiego, wspólna codzienność, a także udział w programie telewizyjnym „Jestem jaki jestem" emitowanym przez TVN oraz późniejszy rozwód wywoływały ogromne poruszenie. Choć po rozpadzie małżeństwa ich ścieżki się rozeszły, to latem 2026 roku doszło do sytuacji, która zaskoczyła niemal wszystkich - dawni małżonkowie postanowili ponownie być razem!

Syn gwiazd komentuje ponowny związek Wiśniewskiego i Mandaryny

Ponowne zejście się rodziców wywołało u Xaviera i Fabienne wielkie zdumienie. Syn sławnej pary wyznał, że na początku ich nowa relacja wydawała się bardzo niezobowiązująca. Michał oraz Marta stopniowo odnawiali znajomość poprzez przyjacielskie spotkania. Z biegiem czasu ta niezobowiązująca więź przerodziła się ponownie w miłość.

Xavier Wiśniewski, goszcząc w redakcji portalu „Świat Gwiazd", otwarcie przyznał, że taki rozwój wydarzeń był absolutnym szokiem dla niego i jego siostry.

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Tego nie było w naszym bingo.

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa

Byli partnerzy Lidera Ich Troje i Mandaryny rzucali im kłody pod nogi

Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyznał ponadto, że w pewnym okresie ich wzajemne relacje napotykały na trudności. Przeszkodami w budowaniu swobodnego kontaktu miały być między innymi obiekcje ze strony ich ówczesnych partnerów życiowych.

Odnowienie związku przez Michała Wiśniewskiego i Mandarynę nie nastąpiło z dnia na dzień. Jak podkreślił Xavier, początki były bardzo subtelne. Rodzice odnawiali znajomość bez składania sobie poważnych obietnic. Widywali się po prostu na stopie koleżeńskiej.

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Z upływem czasu te luźne spotkania zyskały jednak na znaczeniu. Stara relacja, która przez lata pozostawała uśpiona, zaczęła na nowo ożywać. Z przyjaźni i zwykłej znajomości dwojga dorosłych ludzi ponownie wybuchło uczucie.

Dla Xaviera i Fabienne taki rozwój sytuacji stanowił ogromne zdziwienie. Jak przyznał syn muzyków, nawet jako dzieci Michała i Marty nie wyobrażali sobie, że ich rodzice kiedykolwiek znów będą stanowić parę.

Sławni rodzice to nie zawsze powód do radości dla dzieci

W trakcie wywiadu zapytano Xaviera również o to, jak wyglądało jego dzieciństwo w cieniu sławnych rodziców. Jak się okazuje, syn Wiśniewskich znakomicie dawał sobie radę w środowisku szkolnym. Zanim plotki o jego pochodzeniu dotarły do szkolnych kolegów, zdążył już nawiązać z nimi koleżeńskie relacje. Niestety, znacznie gorsze wspomnienia ma jego siostra, Fabienne.

Prędzej Fabka, niż ja

- wyjawił Xavier.

Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny podkreślił, że to Fabienne sama podejmie decyzję, czy i w jakim momencie zechce podzielić się swoimi przeżyciami z tamtego okresu. Przyznał jednak, że czas spędzony w szkole był dla niej okresem pełnym cierpienia.

Córka Michała Wiśniewskiego nękana przez rówieśników z powodu rodziców

Fabka, jak będzie chciała, to o tym opowie, ale faktycznie była prześladowana w szkole za rodziców, robili jej niefajne psikusy.

Jak podkreślił, te trudności sprawiały, że jego siostra odczuwała ogromną niechęć do uczęszczania na lekcje i starała się za wszelką cenę uniknąć kontaktu z rówieśnikami.

Ona później niechętnie chodziła do tej szkoły, trochę uciekała

- powiedział Xavier Wiśniewski.

Na całe szczęście ta przykra historia ma pozytywny finał. Fabienne zdecydowała się na zmianę placówki edukacyjnej, a w nowym środowisku spotkała się z ogromną życzliwością.

Na szczęście wszystko się ogarnęło, znalazła nową szkołę i tam przyjęli ją bardzo cieplutko

- zakończył temat Xavier.

Dziś rodzeństwo to już dorośli ludzie, którzy potrafią spojrzeć w przeszłość z odpowiednim dystansem. Xavier, dzieląc się rodzinnymi tajemnicami, udowodnił, że sława i nazwisko znanych rodziców to nierzadko również ogromne trudności, z którymi dzieci gwiazd muszą borykać się z dala od blasku fleszy. Z rozmowy wynika jednoznacznie, że Xavier przeszedł przez to wszystko znakomicie.

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