Syn gwiazdy "Barw szczęścia" osiągnął sukces w USA. Aktorka pęka z dumy

Spis treści
Aleksandra Nieśpielak chwali się sukcesem 18-letniego Antoniego
Aleksandra Nieśpielak, która zdobyła popularność w takich produkcjach jak "Złotopolscy", "Dług" czy "Barwy szczęścia", karierę rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych. Początkowo jej partnerem był znany reżyser Władysław Pasikowski. Później los połączył modelkę z Maciejem Kubiakiem, z którym doczekała się dwóch synów. Starszy, Mateusz, ma obecnie 28 lat, natomiast młodszy, urodzony w 2008 roku Antoni, niedawno osiągnął pełnoletność i odnotował ważne zwycięstwo.
Sukces za oceanem
To właśnie młodsza pociecha aktorki i Macieja Kubiaka ma powody do radosnego świętowania. Aleksandra Nieśpielak nie ukrywa, że dokonania syna w Stanach Zjednoczonych sprawiły jej ogromną satysfakcję. Wszystko zadziało się daleko od ojczyzny.
Dotrwaliśmy! Gratuluję Synku! Lekko nie było! Sam na końcu świata z bratem doglądającym i mamą dolatującą między spektaklami. Czy warto było? Ilość doświadczeń i nowi przyjaciele- bezcenne. Praca w Beverly Hills, którą sam znalazłeś zaimponowała nam wszystkim. Samodzielność to wysiłek, ale samodzielni jesteśmy już od bardzo dawna.Kolejny etap! Kolejne lekcje dla nas obojga! I powrót do domu po wykonanym zadaniu! Nowy rozdział wchodzenia w dorosłość przed Tobą Najważniejsze by w zgodzie ze sobą.Z wiarą! Powodzenia!
Daleka wyprawa młodego mężczyzny
Znana z telewizyjnych hitów gwiazda, wielokrotnie wyruszała na krajowe wypady ze swoim najmłodszym potomkiem. Z publikacji aktorki w internecie jasno wynikało, że często były to wyłącznie męskie ekspedycje w zaufanym gronie.
Jak się jednak okazuje, tym razem młody mężczyzna postanowił zaryzykować i ruszyć w daleką, samotną podróż bez wsparcia najbliższych. Czy Antoni zamierza ponownie osiedlić się w Polsce? Na ten moment 18-latek nie zdradził jeszcze swoich długoterminowych planów dotyczących ewentualnego powrotu do kraju.
Zobacz też: Joanna Racewicz nie może się oderwać od ukochanego na nocnej imprezie. Co za czułości!