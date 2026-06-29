Syn gwiazdy "Barw szczęścia" osiągnął sukces w USA. Aktorka pęka z dumy

Aleksandra Nieśpielak chwali się sukcesem 18-letniego Antoniego

Aleksandra Nieśpielak, która zdobyła popularność w takich produkcjach jak "Złotopolscy", "Dług" czy "Barwy szczęścia", karierę rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych. Początkowo jej partnerem był znany reżyser Władysław Pasikowski. Później los połączył modelkę z Maciejem Kubiakiem, z którym doczekała się dwóch synów. Starszy, Mateusz, ma obecnie 28 lat, natomiast młodszy, urodzony w 2008 roku Antoni, niedawno osiągnął pełnoletność i odnotował ważne zwycięstwo.

60

Sukces za oceanem

To właśnie młodsza pociecha aktorki i Macieja Kubiaka ma powody do radosnego świętowania. Aleksandra Nieśpielak nie ukrywa, że dokonania syna w Stanach Zjednoczonych sprawiły jej ogromną satysfakcję. Wszystko zadziało się daleko od ojczyzny.

Sonda Czy interesują cię marki założone przez gwiazdy? Tak Nie

Dotrwaliśmy! Gratuluję Synku! Lekko nie było! Sam na końcu świata z bratem doglądającym i mamą dolatującą między spektaklami. Czy warto było? Ilość doświadczeń i nowi przyjaciele- bezcenne. Praca w Beverly Hills, którą sam znalazłeś zaimponowała nam wszystkim. Samodzielność to wysiłek, ale samodzielni jesteśmy już od bardzo dawna.Kolejny etap! Kolejne lekcje dla nas obojga! I powrót do domu po wykonanym zadaniu! Nowy rozdział wchodzenia w dorosłość przed Tobą Najważniejsze by w zgodzie ze sobą.Z wiarą! Powodzenia!

Daleka wyprawa młodego mężczyzny

Znana z telewizyjnych hitów gwiazda, wielokrotnie wyruszała na krajowe wypady ze swoim najmłodszym potomkiem. Z publikacji aktorki w internecie jasno wynikało, że często były to wyłącznie męskie ekspedycje w zaufanym gronie.

Jak się jednak okazuje, tym razem młody mężczyzna postanowił zaryzykować i ruszyć w daleką, samotną podróż bez wsparcia najbliższych. Czy Antoni zamierza ponownie osiedlić się w Polsce? Na ten moment 18-latek nie zdradził jeszcze swoich długoterminowych planów dotyczących ewentualnego powrotu do kraju.

Zobacz też: Joanna Racewicz nie może się oderwać od ukochanego na nocnej imprezie. Co za czułości!