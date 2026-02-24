Sylwia Peretti wrzuciła do sieci nowe zdjęcie. Jej słowa o uśmiechu łamią serce

Życie pisze scenariusze, których nikt nie chciałby zagrać, a dla Sylwii Peretti los przygotował wyjątkowo bolesny zwrot akcji. Gwiazda znana z programu "Królowe życia" musiała zmierzyć się z koszmarem każdej matki. Przypomnijmy fakty: w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w centrum Krakowa doszło do tragicznego wypadku, w którym życie stracił jej syn Patryk oraz trzech jego pasażerów. Samochód uderzył w barierę przy Moście Dębnickim, a szanse na przeżycie tego zdarzenia były zerowe. Od tamtej pory celebrytka niemal całkowicie zniknęła z przestrzeni publicznej, zamieniając blask fleszy na ciszę żałoby.

Emocjonalny rollercoaster w sieci

Choć Peretti wycofała się z show-biznesu, jej profil w mediach społecznościowych wciąż jest miejscem, gdzie wylewa swoje emocje. Nie brakuje tam czarno-białych kadrów i wpisów, w których gwiazda opisuje ogromny smutek i trudności z oddychaniem w nowej rzeczywistości. Niestety, nawet w tak dramatycznym momencie nie mogła liczyć na spokój. W sieci musiała mierzyć się z falą hejtu i okrutnych wiadomości, które pokazywała publicznie, obnażając brak wrażliwości niektórych internautów. Mimo to, "Królowa życia" stara się powoli wstawać z kolan i szukać sposobu na funkcjonowanie po ogromnej stracie.

Lekcja uśmiechu przed lustrem

W najnowszym wpisie Sylwia Peretti pokazała, że żałoba to proces, który nie zawsze musi oznaczać czerń od stóp do głów. Na opublikowanym zdjęciu widzimy ją w kwiecistym, kusym wdzianku i kozakach na obcasie – wygląda na zadbaną i silną kobietę. Jednak pozory mogą mylić, a klucz do zrozumienia jej obecnego stanu znajduje się w opisie fotografii. Celebrytka wyznała, że uczy się uśmiechać do selfie zupełnie od nowa, traktując każdy grymas radości jak małe zwycięstwo w walce o normalność.

„Kiedyś takie selfie były na porządku dziennym… Uśmiech przychodził sam. Bez zastanowienia. Bez wysiłku. Dziś stoję przed lustrem i trochę uczę się go od nowa. »Tak to się robiło, prawda«. Trochę nieporadnie. Trochę niepewnie. Ale próbuję – każdy, nawet najmniejszy uśmiech to już moje małe zwycięstwo”

