Sylwia Peretti wrzuciła do sieci nowe zdjęcie. Jej słowa o uśmiechu łamią serce

Aga Kwiatkowska
2026-02-24 7:39

Od tragicznych wydarzeń w Krakowie upłynęło już sporo czasu, ale dla matki, która straciła jedyne dziecko, kalendarz nie ma żadnego znaczenia. Sylwia Peretti, niegdyś brylująca na ekranach w "Królowych życia", dziś bardzo ostrożnie dawkuje swoją obecność w mediach. Tym razem opublikowała kadr, który na pierwszy rzut oka ocieka stylem, jednak to słowa pod nim są tutaj najważniejsze. Gwiazda zdradziła, że to, co kiedyś przychodziło jej naturalnie, dziś jest trudną lekcją do odrobienia.

Życie pisze scenariusze, których nikt nie chciałby zagrać, a dla Sylwii Peretti los przygotował wyjątkowo bolesny zwrot akcji. Gwiazda znana z programu "Królowe życia" musiała zmierzyć się z koszmarem każdej matki. Przypomnijmy fakty: w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w centrum Krakowa doszło do tragicznego wypadku, w którym życie stracił jej syn Patryk oraz trzech jego pasażerów. Samochód uderzył w barierę przy Moście Dębnickim, a szanse na przeżycie tego zdarzenia były zerowe. Od tamtej pory celebrytka niemal całkowicie zniknęła z przestrzeni publicznej, zamieniając blask fleszy na ciszę żałoby.

Emocjonalny rollercoaster w sieci

Choć Peretti wycofała się z show-biznesu, jej profil w mediach społecznościowych wciąż jest miejscem, gdzie wylewa swoje emocje. Nie brakuje tam czarno-białych kadrów i wpisów, w których gwiazda opisuje ogromny smutek i trudności z oddychaniem w nowej rzeczywistości. Niestety, nawet w tak dramatycznym momencie nie mogła liczyć na spokój. W sieci musiała mierzyć się z falą hejtu i okrutnych wiadomości, które pokazywała publicznie, obnażając brak wrażliwości niektórych internautów. Mimo to, "Królowa życia" stara się powoli wstawać z kolan i szukać sposobu na funkcjonowanie po ogromnej stracie.

Lekcja uśmiechu przed lustrem

W najnowszym wpisie Sylwia Peretti pokazała, że żałoba to proces, który nie zawsze musi oznaczać czerń od stóp do głów. Na opublikowanym zdjęciu widzimy ją w kwiecistym, kusym wdzianku i kozakach na obcasie – wygląda na zadbaną i silną kobietę. Jednak pozory mogą mylić, a klucz do zrozumienia jej obecnego stanu znajduje się w opisie fotografii. Celebrytka wyznała, że uczy się uśmiechać do selfie zupełnie od nowa, traktując każdy grymas radości jak małe zwycięstwo w walce o normalność.

„Kiedyś takie selfie były na porządku dziennym… Uśmiech przychodził sam. Bez zastanowienia. Bez wysiłku. Dziś stoję przed lustrem i trochę uczę się go od nowa. »Tak to się robiło, prawda«. Trochę nieporadnie. Trochę niepewnie. Ale próbuję – każdy, nawet najmniejszy uśmiech to już moje małe zwycięstwo”

Sylwia Peretti
