Zaskakujące zmiany w tabeli. Legia Warszawa wciąż może marzyć o Lidze Mistrzów?

Po fatalnej serii 12 spotkań bez wygranej, Legia Warszawa w końcu triumfowała, pokonując Wisłę Płock 2:1, a na listę strzelców wpisał się debiutant Rafał Adamski.

Zagłębie Lubin ograło Lechię Gdańsk 2:0, co pozwoliło "Miedziowym" wskoczyć na fotel wicelidera i realnie myśleć o eliminacjach Ligi Mistrzów.

Niezwykle płaska tabela sprawia, że nawet będąca w strefie spadkowej Legia traci niewiele punktów do miejsc premiowanych grą w europejskich pucharach.

Przełamanie "Wojskowych" i awans Zagłębia

Wydarzeniem minionego weekendu było sobotnie spotkanie przy Łazienkowskiej, rozegrane 21 lutego. Po koszmarnej serii dwunastu meczów bez kompletu punktów, stołeczna drużyna wreszcie się przełamała. W starciu z Wisłą Płock gospodarze zwyciężyli 2:1. Wynik otworzył Rafał Adamski, dla którego był to debiutancki występ w barwach Legii po transferze z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Choć goście doprowadzili do wyrównania po przerwie za sprawą efektownego uderzenia głową Wiktora Nowaka, ostatnie słowo należało do Warszawian. Decydującego gola na wagę zwycięstwa zdobył Kacper Chodyna, notując swoje pierwsze trafienie w bieżących rozgrywkach. Kolejkę zamknęła potyczka w Gdańsku, gdzie Lechia podejmowała Zagłębie Lubin. Goście wykorzystali potknięcia rywali i dzięki wygranej wskoczyli na drugą lokatę, która na koniec sezonu gwarantuje udział w walce o Ligę Mistrzów.

Przełamanie Legii Warszawa. Kim jest Rafał Adamski? To nowy bohater kibiców

Komplet wyników 22. kolejki i sensacje w tabeli

Wygrana 2:0 z Lechią pozwoliła Lubinianom wyprzedzić Lecha Poznań, zrównując się z "Kolejorzem" dorobkiem 35 punktów. W innych arenach również nie brakowało emocji. Piast Gliwice uległ u siebie Motorowi Lublin 1:2, a w Łodzi kibice nie zobaczyli bramek w starciu Widzewa z Cracovią. Skromne, jednobramkowe zwycięstwa odnotowały Raków Częstochowa nad Bruk-Betem Termalicą oraz Arka Gdynia nad GKS-em Katowice (odpowiednio 1:0 i 2:1). Pogoń Szczecin wywiozła trzy punkty z Zabrza, pokonując Górnika 1:0, natomiast Lech Poznań wygrał w Kielcach z Koroną 2:1. Liderująca Jagiellonia podzieliła się punktami z Radomiakiem (1:1). Aktualny układ tabeli jest zaskakujący. Zagłębie Lubin sensacyjnie zajmuje pozycję wicelidera, podczas gdy Legia Warszawa wciąż tkwi w strefie spadkowej. Paradoks polega na tym, że dystans punktowy jest na tyle mały, że nawet walczący o utrzymanie "Wojskowi" mają szanse na włączenie się do walki o europejską elitę.

Ekstraklasa spłaszczona jak nigdy

Na czele stawki pozostaje Jagiellonia Białystok z dorobkiem 37 punktów, mając przy tym jeden zaległy mecz. Grupę pościgową otwierają Zagłębie i Lech (po 35 oczek), a tuż za nimi plasują się Górnik Zabrze oraz Raków Częstochowa (34 punkty). Tłok w górnej części tabeli jest niesamowity – Wisła Płock i Cracovia mają po 33 punkty. Oznacza to, że różnica między wiceliderem a siódmą drużyną w stawce wynosi zaledwie dwa punkty. Tegoroczne rozgrywki charakteryzują się wyjątkowo wyrównanym poziomem. Ostatnia w tabeli Termalica traci do lidera tylko 16 punktów. Co ciekawe, znajdująca się "pod kreską" Legia Warszawa do miejsca dającego eliminacje Ligi Mistrzów ma stratę jedynie 9 punktów, co równa się trzem wygranym meczom. Końcówka sezonu zapowiada się więc niezwykle emocjonująco.

