Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Jest nowe zdjęcie z planu filmu o wielkiej diwie!

Ruszył kolejny etap prac nad filmową biografią artystki, która kolorowała szarą rzeczywistość PRL-u. Za sterami produkcji stoi Karolina Bielawska, reżyserka doceniana za głośny dokument "Mów mi Marianna". Nad całością czuwa studio Lava Films mające w swoim portfolio międzynarodowe sukcesy, w tym "Dziewczynę z igłą". Dystrybucją zajmie się Kino Świat. Będzie hit?

Drzymalska jako Violetta Villas. Dobry wybór? Jest zdjęcie!

W buty (i peruki!) ikony polskiej estrady wchodzi Sandra Drzymalska. To aktorka, która w ostatnich sezonach gra pierwsze skrzypce w polskim kinie – widzowie kojarzą ją choćby z "Simony Kossak" czy "Białej odwagi". Na ekranie towarzyszyć jej będzie prawdziwa śmietanka polskich aktorów: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc oraz Dorota Kuduk. Ekipa filmowa kręci ujęcia w Warszawie, na Śląsku oraz w Bułgarii, a ostatni klaps na planie ma paść w kwietniu 2026 roku.

Największe emocje budzi jednak metamorfoza głównej aktorki. Za charakteryzację odpowiadają tu prawdziwi wirtuozi – duet Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg, nominowani do Oscara za "Brzydką siostrę". Efekt ich pracy? Porażający. Sandra Drzymalska wygląda niemal jak klon Villas, co potwierdza najnowsze zdjęcie z planu.

"Violetta Villas" - o czym będzie film?

Scenariusz nie ograniczy się tylko do blasku reflektorów. Produkcja pokaże Violettę nie tylko jako divę podbijającą Las Vegas i paryską Olimpię, ale przede wszystkim jako kobietę i matkę. Fabuła skupia się na pierwszej dekadzie jej kariery - momencie, gdy rodzi się legenda, a na nieskazitelnym wizerunku pojawiają się pierwsze rysy.

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu - niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń - mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.

Wszystko wskazuje na to, że jesienią 2026 roku czeka nas jedna z najgłośniejszych premier sezonu.

