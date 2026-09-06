Górnik Zabrze pokonał Cracovię. Zadecydował rzut karny w końcówce

Rzut karny dla Górnika Zabrze

Pierwsza połowa krakowskiego spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, a obie drużyny miały problem ze sforsowaniem defensywy rywala. Dopiero w 81. minucie rzut karny na gola zamienił Kacper Urbański. Trafienie to okazało się decydujące dla ostatecznego rezultatu i zapewniło gościom z Zabrza cenne trzy punkty.

Sędzią głównym niedzielnego meczu był Karol Arys ze Szczecina, który w trakcie zawodów pokazał łącznie cztery żółte kartki. W zespole gospodarzy ukarany został Mateusz Klich, natomiast wśród przyjezdnych napomnienia otrzymali Rafał Janicki, Josema oraz Michal Sacek.

Kto wystąpił w obu zespołach?

Gospodarze rozpoczęli spotkanie z Sebastianem Madejskim w bramce oraz z Otarą Kakabadze w linii defensywnej. Szkoleniowiec krakowskiego zespołu dokonał zmian w drugiej połowie, posyłając na murawę między innymi Dominika Baumgartnera oraz Dominika Piłę, jednak nie przyniosło to oczekiwanego wyrównania.

Dostępu do bramki zespołu z Zabrza skutecznie strzegł Philipp Schulze, a drużyna zagrała konsekwentnie w obronie. Spotkanie na stadionie obserwowało dokładnie 13 103 widzów, którzy niemal do ostatnich sekund liczyli na odwrócenie losów tego niezwykle zaciętego pojedynku.