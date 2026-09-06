Szymon Marciniak wraca do Ligi Mistrzów. Jakie zadanie czeka polskiego sędziego

Szymon Marciniak sędzią w Porto

Inauguracyjna kolejka fazy ligowej prestiżowych rozgrywek przynosi dobre informacje dla polskich kibiców. Głównym arbitrem wtorkowego meczu pomiędzy FC Porto a Manchesterem City będzie Szymon Marciniak. Na linii wspierać go będzie Tomasz Listkiewicz, z którym wspólnie stanowić będą trzon sędziowski w tym niezwykle ważnym starciu na Półwyspie Iberyjskim.

Za system wideoweryfikacji odpowiedzialni będą Holendrzy. W wozie VAR zasiądą Pol van Boekel oraz Dennis Higler. Warto przypomnieć, że polski sędzia w tegorocznych mistrzostwach świata w USA poprowadził zaledwie dwa spotkania fazy grupowej, chociaż pozostał na turnieju do samego końca.

Kto reprezentuje portugalski zespół?

Polskie akcenty we wtorkowym spotkaniu nie kończą się wyłącznie na obsadzie sędziowskiej. W kadrze FC Porto znajdują się obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a także perspektywiczny pomocnik Oskar Pietuszewski. Ich obecność w zespole gospodarzy bez wątpienia dodaje dodatkowego smaczku wtorkowej rywalizacji z angielskim gigantem.

Szczególną uwagę warto zwrócić na sytuację zdrowotną najmłodszego z polskich zawodników. Osiemnastoletni Oskar Pietuszewski pod koniec sierpnia wznowił regularne treningi z drużyną. Pomocnik pauzował przez blisko trzy tygodnie z powodu uciążliwej kontuzji mięśnia prawego uda, która wykluczyła go z gry.