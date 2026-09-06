Zaskakujące słowa Qinwen Zheng o Idze Świątek. Natychmiastowa reakcja internautów

Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał US Open z Qinwen Zheng, która w poprzednim meczu z Madison Keys zaprezentowała nieprawdopodobną determinację. Azjatka triumfowała 1:6, 7:6(3), 7:5, choć w decydującej partii przegrywała już 0:5 i musiała bronić piłki meczowej. Od tego momentu zapisała na swoim koncie siedem wygranych gemów z rzędu.

Mistrzyni olimpijska z Paryża zmagała się ostatnio z licznymi kłopotami zdrowotnymi, co poskutkowało spadkiem poza pierwszą setkę światowego zestawienia. W efekcie zawodniczka musiała walczyć o udział w głównej drabince US Open w kwalifikacjach. Historia bezpośrednich spotkań jest korzystna dla Polki, która wygrała siedem z ośmiu rozegranych pojedynków. Jedyną porażkę poniosła podczas bolesnego półfinału paryskich igrzysk, zakończonego wynikiem 2:6, 5:7.

Qinwen Zheng słynie ze swojego specyficznego podejścia do relacji z innymi zawodniczkami, wprost deklarując brak zainteresowania nawiązywaniem przyjaźni w tenisowym środowisku. Mimo to, podczas oficjalnej akcji zorganizowanej w mediach społecznościowych przez organizację WTA, reprezentantka Chin bardzo przychylnie wypowiedziała się o Idze Świątek.

Zabawa polegała na krótkim opisie osoby, której następnie przekazuje się telefon do nagrania kolejnego fragmentu materiału wideo. Qinwen Zheng wylosowała w tej grze właśnie Igę Świątek.

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- Przekazuję telefon osobie, która moim zdaniem jest najmądrzejsza w tourze - powiedziała Qinwen Zheng.

Wypowiedź mistrzyni olimpijskiej spotkała się z ogromnym entuzjazmem ze strony sympatyków tenisa. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się komentarze doceniające postawę rywalki. „Jakie miłe słowa Zheng o Idze!", „Qinwen pięknie powiedziała o Idze i miała rację!", „Zheng, bardzo ładnie i dobrze opisałaś Igę!", „Qinwen zawsze dobrze mówiła o Idze. Nie przyjaźni się z innymi zawodniczkami, ale to nie znaczy, że ich nie szanuje!" – pisali zachwyceni fani na platformie Instagram.