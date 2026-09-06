2. Ekstraliga żużlowa. Kto awansował do wielkiego finału?

Kto odrobił straty w półfinale?

Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu z Górnego Śląska, który na własnym torze wygrał z rywalami 48:42. Rewanżowe starcie od samego początku wymagało od gospodarzy odrabiania tej sześciopunktowej straty. Ostatecznie Hunters PSŻ Poznań triumfował 51:39. Ten rezultat pozwolił miejscowym zawodnikom odwrócić losy trudnego dwumeczu.

Zwycięstwo z dwunastopunktową przewagą oznaczało, że awans do wielkiego finału wywalczył zespół ze stolicy Wielkopolski. Drużyna z Rybnika musiała ostatecznie uznać wyższość przeciwników. Rywalizacja toczyła się o najwyższe cele w ramach obecnego sezonu rozgrywkowego. Faza półfinałowa dla obu tych zespołów została tym samym oficjalnie zakończona.

Jak punktowali poszczególni zawodnicy?

Wśród gospodarzy najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Ryan Douglas, który zapisał na swoim koncie dwanaście punktów. Kolejne zdobycze dla miejscowej ekipy dołożyli Dimitri Berge z dziewięcioma oczkami oraz Bartosz Smektała z ośmioma. Swoje zrobili również Niels Kristian Iversen, Kacper Pludra i Kamil Witkowski, gromadząc po sześć punktów. Zestawienie punktujących dla zespołu z Poznania zamknął Antoni Mencel z dorobkiem czterech oczek.

W szeregach gości najlepiej spisał się Nicolai Klindt, który zdobył czternaście punktów i był najskuteczniejszym uczestnikiem całego meczu. Bardzo solidne wsparcie zapewnił mu Jan Kvech, notując dziesięć oczek dla drużyny Innpro ROW Rybnik. Pozostałe punkty dla przyjezdnych zdobyli Jakub Jamróg w liczbie siedmiu oraz Patryk Wojdyło z czterema. Skromniejszym dorobkiem musieli zadowolić się Jesper Knudsen i Kacper Tkocz z dwoma punktami, natomiast Jakub Żurek zakończył zmagania z zerowym kontem.